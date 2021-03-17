（JY編譯）根據反誹謗聯盟（Anti-Defamation League，ADL）向美聯社提供的最新報告顯示，2020年白人至上主義者在美國的宣傳活動達到了令人震驚的水平。根據周三（17日）的報告，有5,125起白人至上主義宣傳訊息，比2019年的2,724起增加了將近1倍。他們傳單、貼紙、橫幅和海報等實物宣傳包括種族主義、反猶太、反LGBTQ，以及其他仇恨信息。該組織說，網上宣傳很難量化，這些活動很可能已達數百萬起。

ADL成立於一個多世紀以前，該組織指去年是白人至上主義者的宣傳活動是至少十年來最活躍的。該報告發布之際，聯邦當局正在調查和起訴一月份襲擊美國國會大廈的有關人士，其中一些人被指控與激進仇恨團體或反政府民兵組織存在聯繫。

根據該報告，至少有30個已知的白人至上主義團體在進行仇恨宣傳。最大的3個團體分別為新澤西州歐洲遺產協會（NJEHA）、愛國者陣線（Patriot Front）和民族主義社交俱樂部（Nationalist Social Club），佔據了92%的宣傳活動。

報告指出，去年白人至上主義宣傳出現在夏威夷以外的每一個州，該報告稱，其中以德州、華盛頓州、加州、紐澤西州、紐約州、馬薩諸塞州、弗吉尼亞州以及賓夕法尼亞州等地出現的最為活躍。

ADL首席執行官喬納森·格林布拉特（Jonathan Greenblatt）表示在過去四年中，他們試圖理解和客觀地看待種族主義問題，還是出現了2017年團結右翼集會和2021年的闖入國會大廈事件。ADL極端主義中心（COE）主任傑西卡·里夫斯（Jessica Reaves）表示，新冠大流行使學校關閉校園，可能會減慢在大學校園內的宣傳。但同時，封城及戴口罩等防疫措施，給白人至上主義者提供了不怕被「不公開」的情況下，多了機會張貼傳單、海報等，這些實物宣傳或許會讓少數族裔群體感到恐懼。