（綜合報導）美國科技媒體《Protocol》15日公佈了一份為《科技工作者如何看待中國、人工智能和科技巨頭的巨大力量》（How tech workers feel about China, AI and Big Tech’s tremendous power）的調查報告。《Protocol》稱，為了解全美各地的科技行業從業者關於該行業面臨的關鍵問題的立場，因此首次推出一份面向科技行業從業者的調查。

報告提到，參與這項調查的受訪者達到1578人，他們大多來自大型科技公司——近40%的受訪者在年收入超過5億美元的公司工作，大部分受訪者的公司有上千名員工。該項調查涉及的問題包括科技行業是否權力過大、科技公司該否與執法部門合作、「230條款」（Section 230）改革問題、美國科技公司應與中國科技公司合作等，一些美國科技行業面臨的熱門話題。

在接受訪問的高科技員工中，有多達78％的人認為科技行業的權力過大，只有11％的人對此表示異議。超過77％的受訪者表示，臉書、亞馬遜、Alphabet和蘋果（谷歌母公司）權力過大，只有9％的受訪者表示不同意。

繼去年夏天開始一年串的「Black Lives Matter」抗議活動之後，包括IBM、亞馬遜和微軟在內的科技巨頭宣布，他們會中斷或暫停與警察部門的一些合作，特別是在出售面部識別技術方面。43.8％以上的受訪者同意科技巨頭應該完全停止與執法部門合作，22.3%表示中立態度，另有33.8％表示不同意。近年來，這些公司的高科技員工積極分子，已多次呼籲公司終止與執法部門和軍方的合同。

有關「230條款」是否應被改革這一問題，調查顯示，只有62%的科技業從業者表示「知道 『230條款』是什麼」。在這62％的受訪者中，將近四分之三（71.4%）的人表示他們同意需該法律需進行改革，同時大多數受訪者認為，「230條款」的核心條款應保持不變。

65%的人同意「科技公司不應對其網站和產品上的內容負責」，只有23%的人表示完全不同意。另外，高達82%的受訪者認為「230條款」的影響力「不僅限於大型科技公司」。

關於科技公司是否應與中國合作這一問題，調查顯示，多數受訪者認為中美之間的僵局應該結束，他們表達了想與中國科技公司開展更為密切合作的開放態度。

57%的受訪者表示美國對中國科技公司限制過頭，28%的受訪者對此持中立態度。60%的受訪者支持與中國科技公司開展更緊密的合作。但是，46％的人表示，他們認同應禁止中國電信公司華為進入美國市場。此外，在大多數受訪者看來，科技行業的未來岌岌可危，有58%的受訪者認為美中冷戰可能會「削弱美國科技公司的實力」。

在人工智能監管方面，這次有73%的受訪者同意政府監管人工智能，只有9%的人不同意，18%的人表示中立。

新的國會比以往任何時候都願意花更多的錢在人工智能相關的計劃上，拜登早前承諾投入3000億美元用於研發和技術投資。現在的關鍵是通過監管法規，政府和企業如何使用AI來建立參數，這些參數可能會加劇現實世界中的偏見，並嚴重損害有色人種。73％的受訪者表示，他們同意政府應監管人工智能技術，只有9％的人不同意，而18％的人表示他們「中立」。

《Protocol》指，華府關注的是美中技術合作，有可能會帶來全社會風險，而科技公司則專注於利益——研發新產品和「賺錢」。