（本報訊）華盛頓州眾議員沙龍·桑托斯（Sharon Santos）星期一在倫頓市政廳（Renton City Hall）宣讀亞特蘭大溫泉槍擊事件受害者姓名和年齡時表示，這是在美國發生的一場大悲劇，並指對亞裔的偏見及仇恨存在已久，希望借這事件確保人們銘記於心及停止對針對亞裔的暴力行為。



桑托斯，州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）以及一眾領導人在亞特蘭大導致六名亞裔婦女喪生的槍擊案後，譴責亞裔仇恨罪惡和種族主義的上升。



州長及官員召開會議的倫頓市，上週四晚上亦發生了一起搶劫案，在倫頓大道（Renton Avenue）名為South Bay Massage and Spa的水療中心工作的一名亞裔男子，遭到一名歹徒槍擊後受傷，金縣警長辦公室被描述為「接替」（takeover）搶劫。英斯利聲稱，他會支援亞裔社區，並致力結束針對亞裔的暴力事件。



他指前總統特朗普將新冠狀病毒標記為「中國病毒」（Chinese Virus）和「亞裔流感」（Asian flu），引起偏見和傳播錯誤訊息。他認為仇恨是一種「病毒」，「往往由政治人物煽動」，因此必須加以打擊。他呼籲議員和其州官員採取行動喝止仇恨罪惡。



同時，金縣行政長官道康斯坦丁（Dow Constantine）宣布了他的計劃，將會從新一輪的疫情援助計劃╴《美國救援計劃》（American Rescue Plan）中撥款500萬美元於社區組織，包括多元文化媒體，以及由八個致力對付仇恨和偏見組成的聯盟。他將會於本週宣布有關計劃的更詳細節。華盛頓州將從《美國救援計劃》中獲得數十億美元的資金，包括向金縣撥款4.37億美元。



自去年以來，桑托斯一直在建立一個專門反亞裔暴力和仇恨的全國性委員會。她認為這個問題一直被忽視，沒有全國性的舉報中心，也沒有解決仇恨犯罪的通用方法。她並呼籲受到種族偏見和騷擾的受害者舉報罪行，並讓人們了解這可怕的罪惡。



今年唯一解決仇恨罪的法案未能通過。法案《HB 1071》本應將仇恨罪加致「針對個人」的法例下，並加重對偏見和仇恨相關的罪行的刑罰。可笑的是，如果有人針對破壞建築物，可能會受到仇恨罪的指控，但以種族仇恨為動機的犯罪卻沒有重罪論處。



正如本報早前已報導過的，有關日本高中老師紀子（Noriko Nasu）在西雅圖唐人街被身體和言語的暴力襲擊案件。她及男友在2月25日到唐人街雜貨店購物途中，被一名男子襲擊頭部，當時她失去知覺並骨折，鼻子和牙齒斷裂，以及腦震盪。但這些都不比之後的痛苦。



因為襲擊者只被指控兩項二級重罪襲擊罪名，但未有被判仇恨罪。即使她有充分的理由相信這次襲擊是出於仇恨動機，法庭亦未有接納。她指就算疑犯多加判一項仇恨罪，懲罰亦不會增加。她覺得受了兩次傷害，先是受身體上的攻擊，其次是法律制度的不公平待遇造成的精神上的傷害。



金縣檢察官辦公室辯解，指如果疑犯因兩項重罪襲擊罪而被定罪，與被指控為仇恨罪相比，疑犯將面臨更長的刑期。該辦公室還表示，指控兩項襲擊罪名而不是仇恨罪的原因是基於迄今為止調查人員收穫的證據。



總統拜登（Joe Biden）在過去幾天亦有就這些事情呼籲及譴責因大流行而引起對針對亞裔美國人「激增」的仇恨罪惡