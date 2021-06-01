West Seattle 疫苗接種中心將自 2021年6月9日（星期三）後永久性關閉。

隨著西雅圖開始疫苗接種的居民人數超過 75.2% 並且人們對 West Seattle 疫苗接種中心的需求顯著下降，市長 Jenny A. Durkan 宣佈 2021 年 6 月 9 日（星期三）將是 Seattle Fire Department（SFD，西雅圖消防局）West Seattle 疫苗接種中心的最後開放日期。華盛頓州居民和工作者仍有機會在 6 月 9 日或之前前往該接種中心接種第一劑或第二劑疫苗。接種 Moderna 或 Pfizer 疫苗的所有患者都將有機會在西雅圖市的另一個接種站點預約第二劑疫苗接種。到目前為止，西雅圖市自 1 月 14 日提供疫苗以來已接種超過 210,000 劑，並且 SFD 自 West Seattle 疫苗接種中心於二月末開放以來已在此站點接種了 48,135 劑疫苗。

「West Seattle 疫苗接種中心對於 Delridge、South Park 和 West Seattle 社區來說已經成為非常寶貴的資源。我們於短短幾個月內就在此接種中心為數萬人群接種了疫苗，並幫助 West Seattle — 以及整座城市在恢復的道路上繼續堅定地走下去。我們進入到了疫苗接種行動的新階段，即滿足啤酒廠、球類運動場所和學校等地人群的接種需求，」市長 Durkan 表示。「我非常感激 Seattle Fire 團隊及我們的社區合作夥伴，他們令此接種中心成為了 West Seattle 社區如此重要的組成部分。我們能夠實現此里程碑的原因是大部分 West Seattle 居民都已接種疫苗，同時我們期待著在 West Seattle 和整座城市繼續提供流動式接種服務。」

SFD Mobile Vaccination Teams（MVT，流動疫苗接種團隊）會將 West Seattle 的工作主要集中在校內診所和不定點診所。上週六，西雅圖市聯合 West Seattle 交匯處設立了不定點診所，並為 93 人進行了接種。西雅圖市將於六月初在 West Seattle 設立啤酒廠內疫苗接種診所，並且 SFD 將繼續在 West Seattle 區域內的八所學校為學生及其家人進行接種，並以此作為 校內接種行動的一部分。

因需求量大幅下降，西雅圖市將關閉 West Seattle 疫苗接種中心，具體如下表所示：

即使在 12-15 歲青少年符合 Pfizer 疫苗的接種條件後，接種人數出現了暫時激增，West Seattle 疫苗接種中心的需求量上個月也一直在持續下降，因此 SFD 繼續為此疫苗接種中心配備人員就不再具有營運意義。

整個 West Seattle 地區已有將近 80% 的居民開始了疫苗接種流程，有近 41% 的居民已完全接種完畢。此趨勢領先於全國平均水準，並且 West Seattle 的疫苗接種率在金郡已達到最高水準。

如有對非本市贊助的疫苗接種方案感興趣的居民，請造訪 https://vaccinelocator.doh.wa.gov/ 並按其想要的郵遞區號進行搜尋。West Seattle 目前有多家藥房和診所可預約接種所有 COVID-19 疫苗。

家庭可以在此 Public Health – Seattle & King County（公共衛生 – 西雅圖和金郡）網站上找到有關青少年 COVID-19 疫苗接種機會的更多資訊。此外，西雅圖市 Office of Immigrant and Refugee Affairs（OIRA，移民與難民事務辦公室）最近開設了一系列語言服務熱線，為英語能力有限和/或網際網路訪問受限的移民和難民居民回答問題和/或尋找疫苗接種機會。可在此處獲取有關 OIRA 疫苗社區服務熱線的更多資訊。

如需瞭解更多資訊，包括今天如何接種疫苗，請造訪本市的疫苗接種網站 www.seattle.gov/vaccine。該網站提供七種語言版本的疫苗接種資訊。

西雅圖市鼓勵所有社區成員繼續遵循所有 Public Health – Seattle & King County 的指南。