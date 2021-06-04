新開的Museum of Museum你去過了嗎？或許你已經在Instagram和小紅書等平台看過了不少游記打卡。這次SeattleGPS編輯部專訪了主理策展人Greg Lundgren，一起來了解MoM背後的故事吧。

離西雅圖市中心不遠、坐落在First Hill的MoM，每個展區的更展速度各不相同，有些展覽每年更換兩場，有些則每年更換三場或每月更新。

Energy Drink

其中，“能量飲料“是MoM三樓”真實空間“中的展覽，它將一直開放到8月中旬。如果疫情好轉，該空間將每3個月翻新一次。

MoM的快閃空間在一樓，被稱之為“廚房”。它將是活動最多的空間，包括舉辦不同的活動；聚會；展覽；快閃活動和美術課。

從5月開始，每個月的第一周都有Mall with MoM（複古服裝和手工藝品）市集；每月第二周有Capitol Hill Art Walk舉辦的藝術展覽；每月第三周有MoM &Pop-up藝術家市集；還會有其他活動填補當月空餘。隨著疫情好轉，“廚房“將舉辦更多活動。

主理策展人Greg及其團隊希望通過藝術激活MoM的每個空間——包括非常吸引人的“衛生間”，一樓的兩個“衛生間”空間寬敞，室內設計將每6個月更新一次。

MoM團隊呼籲藝術家們提出關於這兩個房間的設計方案，希望藝術家們運用他們最瘋狂的想象力並提出雄心勃勃的設計方案。Greg希望創建一個不斷變化的環境，並為到訪者提供再來參觀的契機。

現正展出的“2號洗手間”和“3號洗手間”非常不同， Elisa Maelen創作的“Florence Pugh”被稱為“鮮花衛生間”，它的每個牆面都被花朵覆蓋；Jessica Dolence創作的“等候室”，特別之處在於定制的牆紙作為了視頻投影的背景。

這兩個創作都反映了該建築的历史，MoM所在建築之前作為醫療中心已經使用了75年。這兩個空間都是暫時的，大家都期待看到創新的衛生間空間。

博物館的使命

MoM的策展任務是增加西北太平洋地區的藝術家人數。為此，MoM需要為本地的藝術家提供機會並提高知名度，改善支持創意社區的藝術生態系統，促進藝術社區的互動並進行真正的對話，並支持新一代年輕藝術家。

新生代的青年藝術非常重要，因為它是建立充滿活力並不斷壯大的藝術家群體的最佳途徑。MoM一直在尋找新的藝術家們，並探索不一樣的藝術實踐。

有時是在社交媒體上，有時是在參加其他藝術和開幕活動，有時是來自直接與MoM聯系的藝術家。社交媒體（尤其是Instagram）是藝術家共享作品以及使藝術家關註到MoM所做工作的最有效的平台。

“我心目中的博物館”

Greg年輕時的照片

Greg一直喜愛創造，算是個藝術發明家和締造者。他在一個藝術不被人們認可為全職工作的環境中長大，他的藝術工作一直被認為是一種消遣活動，僅為娛樂而已。

為了擺脫人們對他的刻板印象，他選擇學習工程和建築學，這兩個行業似乎與成為一名藝術家最接近，也更令人接受和受人尊敬。但在上大學的過程中，他又拒絕了這個想法，並開始專註於彫塑。不久後，他意識到身為藝術家，這並不關乎特定的媒介或創作行為，而是另一種觀看世界的方式。

他的身份並不是傳統意義上的藝術館管理者，他說道：“我不想看著別人的肩膀，告訴他們做對了什麼，做錯了什麼。MoM需要我不在的時候也可以運營，這是一項創新。”

他的管理理念是花費大量時間來創建系統，及早定義角色和期望，允許其他人參與其中並自行完成工作。通過調整和完善該系統，以便員工；藝術家和訪客了解如何正確地使用它。如果運作正常，則只需要很少的管理，可以說到目前為止，這樣的運作成果顯著。

Greg希望當地的富豪能夠更看重當代藝術；希望市政府能夠更重視藝術領域，將西雅圖定義為充滿活力的文化目的地：

人們在不同的世界中生活，對於我來說，我只想擁有一個工作室並創作藝術，這就是我只願做的事。但我也想為更多的藝術家提供展示藝術的空間和機會，從而我成為了藝術家兼策展人。這就是我現在正在做的事，因為我們生活在一個潛力巨大的城市中，我認為我的工作很重要。

也許，當西雅圖的藝術社區蓬勃發展時，他會停止策展，從而更加專註自己的創作。

在新冠大流行期間擔任策展人具有極大的挑戰性。一般來說，策展人的職責是組織展覽，將藝術家聚集在一起並與參觀者分享想法和溝通。

MoM是一個完整的藝術館，里面擺滿了需要人們親自參觀的展品。因此，疫情期間難題就變成了：當MoM無法向公眾敞開大門時，將如何分享藝術和思想？

其實Greg並不喜歡在線分享；Zoom課程和虛擬游覽的想法亦然。他提到：“這種感覺就像在向妥協的方向上引導人們並指導藝術一樣。”他所想做的是創建一種系統，並以一種確切的方式在藝術館外也可以共享藝術品。

疫情期間，MoM啓動了一個名為“Ummagumma”的聲音藝術程序，該程序將聲音藝術廣播到百老匯對面的人行道上。另外，創刊了一家名為“MoM Sandwich”的雜志。

如果沒有新冠疫情，這兩個項目他永遠都不會考慮。作為策展人，他想找到更好的分享藝術的方式，而不是妥協版本的分享藝術和觀念的方式。

How to Support

藝術館會員資格是MoM賴以建立圍繞以MoM為核心的強大藝術社區的基礎，會員制支持著這項計劃。

50美元一年的會員資格包括可以根據需要每年多次參觀博物館，但不能提供特別的活動，聚會，開幕之夜或藝術課的訪問權限；

售價200美元及以上的會員身份可以得到更多權限，像是可以帶上一名朋友受邀參加開幕派對和MoM贊助活動及課程，獲贈免費的T恤或帆布袋。

MoM禮品店里販賣很多東西周邊產品，可以將展出藝術相關的紀念品帶回家。

據Greg透露，今年秋季MoM將推出兩個新的主要展覽，屆時這個歌展館將煥然一新。可以在社交媒體上關註MoM以了解有關展覽及活動的最新信息，MoM的Instagram是@momartseattle。

最後需要提醒的是很多展品有“禁止觸摸”的貼士，希望大家參觀之餘尊重藝術家的意願和心血呦！

感謝Lavender提供部分照片！

她的ins：@allyshulavender