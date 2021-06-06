（JY編譯）美國疾病控制和預防中心（CDC）週二（1日）公佈的數據顯示，美國12個州現在有70%的成年居民至少接種了1針新冠疫苗。加利福尼亞州和馬里蘭州最近報告跨越了這一里程碑，加入了佛蒙特州、夏威夷州、馬薩諸塞州、康涅狄格州、緬因州、新澤西州、羅德島州、新墨西哥州、賓夕法尼亞州和新罕布什爾州。

早前，總統拜登為新冠病毒疫苗接種設定了新的目標，即在 7 月 4 日美國獨立日之前，為70%的18歲及以上的人至少注射一劑疫苗；同時，拜登宣布6月為全國「疫苗行動月」，讓更多美國人接種疫苗。

截至週二，據約翰霍普金斯大學的數據顯示，過去7天平均日增新冠確診病例為 17,289例，已連續第二天低於 20,000例。但是許多州在陣亡將士紀念日假期期間沒有公佈數據或可能仍在追趕報告，所以未來幾天病例可能會上升，以反映積壓病例的清理情況。

而七天的平均每天死亡人數為589人，但統計數據因州衛生部門正在進行的數據審計而變得更加複雜。在這些情況下，一些以前未報告的病例或死亡數據將歸於一天，即使數據發生在其之前。因此，俄克拉荷馬州和馬里蘭州上週的死亡數字分別增加了數百人。

另外，CDC 數據顯示，目前大約 51% 的美國人已經接受了至少一劑疫苗；約 41% 的人已完全接種疫苗。而18 歲及以上成年人中，大約 63% 已接受過一劑或更多劑。

根據疾病和預防控制中心的數據，美國過去一周平均每天接種數量在 120 萬劑左右。白宮新冠數據主管賽勒斯·沙帕（Cyrus Shahpar）週二在一條推文中寫道，數據報告在假期週末受到限制，將在未來幾天補上。

在周末假期之前，病例數已經連續數週呈下降趨勢。