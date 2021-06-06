（JY編譯）有新數據顯示，在新冠大流行期間，華盛頓州和全國各地的吸食藥物過量死亡人數猛增，尤其BIPOC社區，即黑色、棕色人種和原住民族成癮死亡人數增幅最為嚴重。就數字而言，去年華州因吸毒過量而死亡的白人數量最多；但仔細觀察數據會發現，有色人種社區的死亡人數增幅最大。這是西雅圖印第安人健康委員會（Seattle Indian Health Board，SIHB）看到的發展趨勢。

當大流行迫使大多數人在家居家隔離的同時，也使許多失去經濟來源而付不出房租的人及其他各種原因而流落街頭。SIHB行為健康主任肖娜·加拉格爾博士（Shawna Fay Gallagher）說，該組織一半以上的患者為無家可歸人士。

加拉格爾博士指︰「遊民收容所的收容量減少了 25%，從而增加了一大批露宿街頭人口。這也導致了藥物濫用，以及增加了用藥過量率。」

因SIHB的許多患者沒有手機或電腦進行遠程醫療服務，所以SIHB創造了「安全治療室」，即患者在一間有電腦設備的房間裡，而醫生就在隔壁房間，為患者診療。由於患者數量增加了不少，同時，隨著華過量服用致命藥物案件的激增至前所未有的水平，該組織看到了無家可歸者對護理的迫切需求。

據《KOMO新聞》報導，白人因過量用藥而死亡人數上升了 24%，而非裔、西班牙裔、美洲印第安人和阿拉斯加原住民亡人數增加了分別為︰90%、115%及169%。

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遠程總裁兼首席執行官埃絲特·盧塞羅（Esther Lucero）認為：「疫情造成醫療服務受到限制、身體或心理疾病，以及住房需求等問題，都受種族主義影響。我們已經看到一些種族主義經歷和暴力事件有所增加。我認為這也導致藥物濫用問題。」

金縣公共衛生專家無法解釋 BIPOC 社區死亡人數的差異，但總體而言，藥癮者成為芬太尼假藥的受害者。西雅圖和金縣公共衛生部策略顧問布拉德·芬古德（Brad Finegood）說：「如果這些藥物是在街上輕易購得的，幾乎可以斷定是假藥。因為根本就沒有處方阿片類藥物。另外，芬太尼假藥致死率可能是海洛因的 50 到 100 倍。」

芬古德指，除了混入納洛酮（Naloxone）來減少過量服用外，藥物使用者可利用測試條，以確定阿片類藥物中是否含有芬太尼。

當 SIHB 的臨床醫生們看到很多患者在大流行期間放棄常規治療時，他們擔心會導致復發和用藥過量問題。所以他們打電話給數據庫中的每名患者（大約有 6,000人），以查詢他們的健康狀況。