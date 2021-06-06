（JY編譯）週二，美國最高法院駁回了強生公司就爽身粉被指致癌的 21 億美元賠償上訴案。此前，該公司被來自 12 個州的 22 名癌症患者起訴，指控其包括嬰兒爽身粉在內的滑石粉產品中的石棉，導致女性患上卵巢癌。

聯邦最高法院在沒有明顯異議的情況下，宣布不再審理此案。由於塞繆爾·阿利托（Samuel Alito）擁有 15,000 至 50,000 美元的強生股票；布雷特·卡瓦諾（Brett Kavanaugh）的父親領導的貿易協會遊說反對將滑石粉標記為致癌物及在滑石粉產品上貼上警告標籤。因此，2名大法官迴避此案的審議。

最初密蘇裡州的聖路易斯市一家法院的陪審團宣判，強生需賠償46.9億美元給該22名女性。當時，陪審團發現該公司的滑石粉產品含有石棉，指含石棉的滑石粉會導致卵巢癌。該公司就這兩點提出異議。去年11月，在強生上訴後，密蘇里州最高法院了兩名女性的訴訟，將賠償金額降至21億美元。隨後，強生公司向美國最高法院上訴，要求最高法院審查對其進行的處罰。

這場爭端的特點是雙方都具有強大的法律支持，前代理司法部長尼爾·卡蒂爾（Neal Katyal）代表總部位於新澤西州新布朗斯維（New Brunswick）的強生公司，而前負責調查「白水案」（Whitewater controversy）的檢察官肯·斯塔爾（Ken Starr）則代表患卵巢癌的婦女起訴強生。

強生公司表示，已於 2020 年 5 月停止在美國和加拿大銷售其含滑石粉的嬰兒爽身粉，理由是「產品安全的錯誤信息和持續不斷的訴訟事件引發了需求下降」，但仍在其他國家銷售。該公司曾表示，正面臨超過 21,800 起針對其滑石產品的訴訟。

斯塔爾在他上訴案的文件中寫道，敦促大法官不要審查強生公司「幾十年來一直知道他們的滑石粉含有石棉，這是一種被確認為高度致癌的物質」的案例。

「他們本可以將滑石粉替換成玉米澱粉以保護用戶。正如他們自己的科學家早在 1973 年提出的那樣。但滑石粉更便宜，而且上訴人不願意為了更安全的產品而犧牲利潤，」他寫道。

相反，強生代表律師卡蒂爾指出，「聯邦監管機構和權威衛生組織已拒絕了對滑石粉提出警告的要求，而且追踪成千上萬名滑石粉使用者進行的全面流行病學研究發現，化妝品中滑石粉的使用與卵巢癌之間沒有任何顯著關繫。」

卡蒂爾稱，那些起訴強生公司的律師在全美數百萬使用強生滑石粉產品的人中，尋找「被診斷出患有卵巢癌的女性」。「他們讓數十名婦女出庭討論她們患上卵巢癌的經歷，因此，陪審團對上訴人判出了數十億美元的懲罰性賠償。然後律師可以按照這個腳本為新原告提出相同的索賠，並一遍又一遍地尋求新的超額賠償。」

週二，法官們沒有就駁回強生公司的上訴發表評論。 該公司辯稱，在面臨一項涉及來自 12 個州和不同背景的 22 名癌症患者的試驗時，它沒有得到公平對待。

審判期間，22名起訴人的首席律師馬克·拉尼爾（Mark Lanier）稱讚法院拒絕聽取強生公司的上訴。拉尼爾說：「這判決是向富人和有權勢的人發出了一個明確的信息：在我們依法平等的司法制度下造成嚴重傷害時，你將被追究責任。」

強生公司在周二的一份聲明中表示，最高法院的裁決未解決一些重要的法律問題。該公司表示，「提交給法院的事項與法律程序有關，而不是安全問題。數十年的獨立科學評估證實，強生的嬰兒爽身粉是安全的，不含石棉，也不會致癌。