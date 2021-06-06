（JY編譯）根據華盛頓州勞工與工業部（Labor & Industries，L&I）公佈的新規則，全州範圍內的的僱主需開始追踪哪些員工已完全接種了新冠肺炎疫苗，旨在允許接種疫苗的員工在工作期間無需戴口罩或保持社交距離。

根據上周五生效的新規定，僱主可通過疾病控制和預防中心（CDC）的疫苗接種卡或疫苗卡的照片、醫療保健提供者的信函或簽名證明等文件，來確定員工是否已經完成接種疫苗。為了向L&I展示他們已經核實了哪些員工已接種疫苗，該部門的指導方針建議僱主應創建並保存一份書面記錄或在員工身份證徽章上標記疫苗接種狀態。

勞工與工業部發言人馬特·羅斯（Matt Ross）表示︰「僱主需要能夠向我們展示他們有一個來驗證疫苗接種狀態的系統。」根據勞工與工業部有關新規定的指引，如果無法確定疫苗接種狀態，員工在工作中仍需戴口罩並保持社交距離。

然而，州立法機構的共和黨人以及代表企業和僱主的組織對這些規則表示擔憂，稱新規違反了醫療隱私法，並認為為已接種疫苗和未接種疫苗的員工制定了單獨的規則不公。

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根據一份新聞稿，代表耶姆市（Yelm）的華州眾議院共和黨領袖J.T. 威爾科克斯（J.T. Wilcox）呼籲勞工與工業部取消新規定，並稱強迫員工向僱主披露他們的健康資訊是「根本是不正確的」。

代表摩西湖市（Moses Lake）的共和黨眾議員湯姆·登特（Tom Dent）表示他完全同意威爾科克斯的請求。登特說︰「我認為作為僱主沒有權利了解他人的病史。」登特在 2020 年感染了新冠肺炎，並表示自己已接種疫苗，以及他的牧場也僱傭了一名員工。

華盛頓州商業協會（AWB）指L&I的新規定導致了兩項準則︰根據CDC發布的新指南，顧客和訪客無論其接種狀態如何，都可以選擇戴口罩；但另一個針對員工的規定是，如果他們沒有接種疫苗，他們必須戴口罩。

AWB主席克里斯·約翰遜（Kris Johnson）稱︰「我們感謝州官員意識到要求對客戶進行疫苗驗證是多麼繁重的工作，但我們認為應該對員工也用相同的準則。」約翰遜補充說：「僱主不希望間接成為監督員工和顧客接種疫苗的人。」

登特認為有必要相信人們會做正確的事情，並指現時還很多人無論出於何種原因，都不想接種疫苗。「我接種了疫苗，但我不想強迫你，」他說。