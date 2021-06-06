（JY編譯）據《KOMO新聞》，聯邦官員指一名西雅圖男子在準備前往加入恐怖組織伊斯蘭國（Islamic State，ISIS）時 ，在西塔國際機場（Sea-Tac International Airport）被被捕。法庭文件顯示，嫌疑人是一名 20 歲名叫埃爾文·威廉姆斯（Elvin Hunter Bgorn Williams）的西雅圖居民，上週五（5月28日）被捕時正準備登上國際航班。

在他被捕前，聯邦當局對他試圖加入伊斯蘭國的企圖進行了長時間的調查。伊斯蘭國被美國定為「外國恐怖組織」，在組建伊斯蘭國的過程中造成了無數的死亡、給很多人帶來苦難、奴役和酷刑等問題。

助理司法部長約翰·C·德默斯 (John C. Demers) 說︰「據稱，威廉姆斯決心通過前往海外加入該恐怖組織並肩作戰，或在美國發動恐怖襲擊以行動來支持伊斯蘭國。聯邦調查局（FBI）同樣有決心地阻止他。」

據法庭文件顯示，威廉姆斯甚至試圖說服一名朋友，加入他策劃對將在西雅圖市中心舉行同志驕傲大遊行（Pride Parade）的自殺式襲擊。依威廉姆斯申述︰「這是美國規模最大的驕傲大遊行之一。加上新冠疫情後，將會有很更多人想要參加該大遊行。」根據案件檔案，他的計劃是開一輛半掛式卡車直接穿過遊行隊伍，撞死遊行者和觀眾，然後跳出卡車向人群掃射。但因朋友拒絕加入，威廉姆斯只能放棄該計劃。

但法庭文件顯示，威廉姆斯其後更加堅定加入伊斯蘭國的決心，稱他想「成為一名真正的恐怖分子」。

華盛頓州西區代理美國檢察官泰莎·戈爾曼（Tessa M. Gorman）說：「這名被告為可加入 ISIS，熱情地談論在中東和美國國內發生可怕的屠殺事件。」戈爾曼讚揚了聯繫執法部門的威廉姆斯家人和他的信仰社群，他們對威廉姆斯的激進化表示相當擔憂。「他們敢於直言並與執法部門合作，這對於確保公共安全很重要。」戈爾曼說。

根據法庭文件顯示，西雅圖地區一清真寺的一名成員於 2020 年 11 月聯繫了 FBI，對威廉姆斯的行動表達關切；該清真寺曾試圖為威廉姆斯提供支援和指導，但成員們意識到他已深深陷入及參與ISIS的宣傳。聯邦法院記錄稱，威廉姆斯曾使用清真寺提供的電子設備與 ISIS 激進分子進行在線聊天，並觀看 ISIS 斬首和其他暴力行為的宣傳視頻。據稱，威廉姆斯已在 2020 年 11 月宣誓效忠伊斯蘭國。

法庭文件亦表示，聯邦調查局利用與威廉姆斯關係密切的機密消息來源監視他的行動，並了意識他嘗試前往中東並加入伊斯蘭國組織。威廉姆斯還向他的同事表示，如果他不能出國，他將代表伊斯蘭國在美國發動襲擊。案件檔案顯示，威廉姆斯開始與他認為是 ISIS的招募人員進行交流，並認為招募人員可以將他帶到中東或世界其他地區的 ISIS 恐怖組織。2021 年 5 月上旬，威廉姆斯預訂了從西雅圖飛往阿姆斯特丹再到埃及的航班，以加入 ISIS。然後於上週五，在登機口被捕。

威廉姆斯現時被美國聯邦地區法院指控企圖向外國恐怖組織提供物質支持的聯邦罪行，如果罪名成立，他將面臨最高 20 年的監禁。