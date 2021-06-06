（JY編譯）西雅圖交通部 (SDOT) 上周宣布，從本月（6月）1日起上調全市幾個街區每小時的停車費，讓更多顧客光顧該市的店舖。隨著該市的經濟活動已遂漸恢復到大流行前的水平，該部門已實行每季度審查一次路邊停車費用，在本年2 月時已首次調高了停車費用。

上週二，SDOT在一篇博客文章中寫道：「隨著越來越多的西雅圖人全面接種疫苗並四處外出，我們看到許多社區對路邊車位的需求有所增加。根據最近的停車數據分析，我們正在調整一些社區的路邊停車費，以便人們光顧商店、咖啡館、餐館和其他企業時，可以更輕鬆容易地在目的地步行距離內找到停車位。」

6月1日起，該市大部分地區的路邊停車費每小時將增加50美分至1美元，包括第 12 大道的部分區域、貝爾敦（Belltown）、唐人街國際區、哥倫比亞城（Columbia City）、市中心、丹尼三角區（Denny Triangle）、第一山（First Hill）、弗里蒙特（Fremont）、綠湖（Green Lake）、先鋒廣場（Pioneer Square）、羅斯福（Roosevelt）、南湖聯盟（South Lake Union）和大學區。

唯一有下調的是派克市場的派克街（Pike）和派恩街（Pine）之間的區域，停車費在晚上將降至每小時 0.50 美元。另外，週日和指定假期當天，路邊公共停車仍然免費。

SDOT 表示將繼續「根據需求」調整費用，並寫道︰「設定有效且負擔得起的停車收費，可以通過確保停放車輛的周轉率，從而為商家增加流量，這是我們持續經濟復甦的關鍵。」

該市的其他私有地段也開始實施停車收費，以增加客流量。在房產稅上漲和交通方式發生變化的情況下，西西雅圖市中心的中心區域╴西西雅圖樞紐社區（West Seattle Junction），從2021年 1 月份起，已將四個不同地段的 228 個免費停車位改為需付費停車位。

「對於許多人來說，體驗西西雅圖市中心將變得更加容易，」西西雅圖樞紐協會執行董事勞拉·拉德福（Lora Radford）說，「每次造訪該區域時，找到停車位的可能性會隨著需付費停車場的發展而變得更容易，車輛在停車場停放幾個小時的行為將不再發生。」