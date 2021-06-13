（JY編譯）全美一半州的失業人士即將看到每週失業救濟金大幅減少。自總統拜登於 3 月中旬簽署《美國救援計劃》（American Rescue Plan）以來，聯邦政府延長了每週額外增加​300美元失業救濟金至9月6日。在某些州，一些失業人士能拿到州的失業救濟金和聯邦政府的補貼的總和已超600美元，一年下來是美國最低工資水平的兩倍，導致出現一些人不願重返工作崗位現象。有見及此，已有 25 個州宣布打算很快停發這項補助。

根據1.9萬億美元的《美國救援計劃》，這項補充福利將於本年9月6日╴勞動節當天到期。總統拜登最近曾表示，他不打算延長這一期限。此外，白宮新聞秘書珍·帕莎其（Jen Psaki）最近也表示，州長們「完全有權」提前停止福利。

聯邦失業補助確實幫助了很多還在找工作的美國人支付賬單和温饱問題。但有些人認為，這些慷慨的福利阻礙人們重新進入勞動力隊伍。作為參考，對於原本每周可能工作40小時的人來說，每週300美元的額外福利相當於每小時增加了7.5美元。

當然，仍有很多因素會影響重返工作崗位的決定，例如許多學校仍維持線上教學，一些家長為了待在家中照顧孩子，無法工作。全美已完全接種新冠疫苗（fully vaccinated）率剛剛才過 40%，所以仍然有許多人怕感染新冠病毒，不願上班。另外，失業人群的專長與現時人手短缺的行業之間的差別，使招聘變得更加困難。

無論出於何種原因，許多州都在試圖努力把人們重返工作崗位。越來越多由共和黨州長領導的州計劃提前結束300 美元的聯邦失業救濟金。馬里蘭州​成為最新宣布這一消息的州，300美元福利將於7月3日結束。

截至6月7日，共有27個州已宣佈在未來幾週內削減這項聯邦福利，包括阿拉巴馬州（ 6月19日）、阿拉斯加州（ 6月12日）、亞利桑那州（7月10日）、阿肯色州（6月26日）、佛羅里達州（6月26日）、喬治亞州（6月26日）、愛達荷州（6月19日）、印第安納州（6月19日）、愛荷華州（6月12日）、密西西比州（6月12日）、密蘇里州 （6月12日）、蒙大拿州（6月27日）、內布拉斯加州（6月19日）、新罕布什爾州（6月19日）、北達科他州（6月19日）、俄亥俄州（6月26日）、俄克拉荷馬（ 6月26日）、南卡羅來納州（6月26日）、南達科他州（6月26日）、田納西州（7月3日）、德克薩斯州（6月26日）、猶他州（6月26日）、西弗吉尼亞州（6月19日）和懷俄明州（6月19日）。

美國就業人口仍然遠低於疫情前的水平。儘管5月份失業率降至5.8%，但與2020年初相比，目前的就業人數仍少了約760萬人。其中大多數在疫情期間失業的低薪工作者仍未進入就業市場。5 月的第三週約，約有 385,000 人首次申請失業救濟，已是連續第5週減少並創下疫情開始以來的新低。而大流行前的

首次申請人數約為250,000人。另有7.6萬人申請大流行性失業援助（Pandemic Unemployment Assistance），該援助支持自由職業者、自僱人士和其他通常不受傳統失業保險覆蓋的人提供福利。截至5月15日當週，超過1,500萬工人接受某種形式的失業援助。