（JY編譯）加州不太可能在6 月15日經濟全面重開之前達到「群體免疫」（Herd Immunity），但舊金山社區會非常接近。多位頂級流行病學家預測舊金山將在3週後，實現群體免疫。

根據舊金山市縣的最新健康數據，年滿12歲以上的舊金山居民中，79%已至少接種一劑新冠疫苗，而已完全接種疫苗（fully vaccineated）更高達68%。加州大學舊金山分校格萊斯頓艾滋病研究中心主任莫妮卡·甘地（Monica Gandhi）博士說：「沒有其他城市已接種第一劑疫苗的人口比例比舊金山高，即使是比我們更快開始接種疫苗的城市。」

灣區《ABC7》電視台的追蹤數據顯示，馬林縣（Marin County）緊接著舊金山，完全接種疫苗率達65%。而洛杉磯縣及聖他牙哥縣的完全接種疫苗率為53%和50%。

加州達到群組免疫水平的目標日期一直被預測在7 月中旬之前實現。現在由於疫苗接種的步伐已經放緩，可能需要更長的時間才能達到這一目標。有專家表示可能要到夏末才會實現。

根據《ABC7》的數據分析，加州每五天大約接種 100 萬劑疫苗。加州大學伯克利分校公共衛生學院流行病學和健康管理副教授喬治·盧瑟福（George Rutherford）表示，如果這種速度保持下去，加州很可能在 9 月中旬達到完全的群體免疫水平。

甘地博士指，真正的指標要等6月15日加州經濟全面重開後才會出現，「經濟重開後，將變得人來人往，如果碓診病例數目繼續保持低點，到那時候，我們才能說我們已實現群體免疫。我們必須透過人與人之間的互動來進行測試成效。」