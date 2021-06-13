（JY編譯）美國參議院週二（8日）以壓倒性多數通過了《美國創新與競爭法案》（US Innovation and Competition Act），在面對日益激烈的國際競爭中，該法案旨幫助美國在半導體生產以及人工智能和其他技術的發展。該法案以 68 票對 32 票通過，這表明在經濟上對抗中國是一個讓國會兩黨團結一致的問題。這在一個分裂的時代是罕見的同仇敵愾，因為要求民主黨人改變參議院規則以突破共和黨的反對和僵局的壓力越來越大。

該法案原名為《無盡邊疆法》（Endless Frontier Act），法案的核心是向商務部提供 500 億美元的緊急撥款，開啟早前由國會授權以獎勵措施促進半導體製造和研究。為了增強美國在科技方面與中國的競爭優勢，該法案在未來五年將供逾2500億美元於科學研究和發展。

該項法案的支持者稱這是美國幾十年來對科學研究的最大投資。與此同時，美國在全球半導體製造業中的份額已從 1990 年的 37% 穩步下降到現在的 12% 左右，而且晶片短缺暴露了美國供應鏈的脆弱性。

參議院多數黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）說「如果我們希望美國工人和美國公司繼續引領世界，前提很簡單，聯邦政府必須投資於科學、基礎研究和創新，就像我們在二戰後幾十年所做的那樣。誰在未來的技術競賽中獲勝，誰就將成為全球經濟的領導者，對外交政策和國家安全也會產生深遠的影響。」

參議院少數黨領袖米奇·麥康奈爾（MitchMcConnell）表示，該法案並不完整，因為它沒有納入更多共和黨議員提出的修正案。儘管如此，他還是支持該法案。他說：「不言而喻，今天通過的這項法案版本不能成為參議院對美國與中國競爭計劃的最終決定，因為它肯定不會是我的版本。」

拜登總統在周二晚間的一份聲明中對該法案的通過表示讚賞，他說：「隨著其他國家繼續投資於自己的研發，我們不能冒落後的風險。美國必須保持其作為全球最具創新力和生產力的國家的地位。」

在周二的最終投票之前，參議員們已經歷了數天的辯論和修改法案。舒默的辦公室表示，作為該法案通過的一部分，共和黨的 18 項修正案將進行了表決。它還表示，今年參議院舉行修正案的唱名表決次數已經超過了上屆由共和黨控制國會參議院時的數量。雖然該法案得到了兩黨的支持，但共和黨參議員的核心小組對其成本持保留態度。

該法案其中一項條款是將與國家科學基金（National science Foundation，NSF）一起創建建一個專注人工智能和量子科學的專門機構。該法案將在五年內為新機構撥款最多 290 億美元，並為NSF其他項目額外撥款 520 億美元，支援研發和教育。

但肯塔基州共和黨參議員蘭德·保羅稱，國會應該削減基金會的預算，而不是增加。他稱該機構為「浪費性開支之王」。該機構只資助了美國多間學院和大學進行的所有聯邦支持的研究約四分之一的資金。保羅說：「該法案只是一個政府的大回應，將使我們的國家變得更弱，而不是更強。」

但是，華盛頓州民主黨參議員瑪麗亞·坎特威爾（Maria Cantwell）指出，在喬治·布什總統執政期間，為了確保美國的經濟競爭力，已呼籲聯邦政府加大對物理科學的投資。「我很確定當時我們認為競爭對手也許落後我們半圈。現在我敢確定，隨著十年的發展，我們回頭看時，我們對無法赶超對手感到擔憂，並意識到競爭正在加劇。」坎特威爾是參議院商業、科學和交通委員會主席，該委員會的主要共和黨人也參與支持該法案。

密西西比州的參議員羅傑·威克（Roger Wicker）說：「這是美國為回應我們從來自共產主義中國的不公平競爭的一個打擊機會。」

在呼籲關注中國日益增長的影響力時，參議員們試圖取得一種平衡。如在新冠狀病毒大流行期間，針對亞裔美國人的仇恨犯罪激增時，他們希望避免煽動分裂性的反亞裔言論。

其他措施闡明了國家安全問題，並針對代表中國政府的實體進行的洗錢計劃或網絡攻擊。另外，還有針對邦政府資助的基礎設施項目的「購買美國」（buy America）條款；法案將要求政府機構在購買個人防護裝備時提供最少兩年的合約。

參議員們增加了反映對中國處理新冠狀病毒爆發的態度轉變的條款。隨著對病毒起源以及與實驗室研究可能存在的聯繫進行新的調查，其中一項條款是將阻止為武漢病毒研究所（Wuhan Institute of Virology）提供聯邦資金。2019年底武漢市出現首批新冠病例。

目前尚不清楚該項措施是否會在民主黨領導的眾議院獲得支持，預計科學委員會將很快快審該議院的版本。加利福尼亞州民主黨眾議員羅·卡納（Ro Khanna）與舒默就制定法案中的內容法合作了兩年，稱這是自半個世紀前阿波羅航天計劃以來，對科學和技術的最大投資。而舒默說︰「我很確定我們將把一個真的是很好的版本送到總統的桌上。」。

拜登表示，他期待與眾議院就該立法進行合作，「我期待盡快將其簽署為法律」。