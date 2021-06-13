（JY編譯）西雅圖市議會周一（7日）下午批准了一攬子法案，旨在擴大對租戶的保護，因為該市和華盛頓州的驅逐禁令都將於 6 月30日解除。由市議員沙瑪·沙旺（Kshama Sawant）領導的「可持續發展與租戶權益委員會」（Sustainability & Renters’ Rights committee）於 5 月初通過了三項租戶權益法案，沙旺稱法案的通過是租戶權益運動的勝利。

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市議會120046 號法案以 6 比 1 獲得通過，只有議員亞歷克斯·佩德森（ Alex Pedersen）反對。該法案將禁止在學年期間驅逐兒童、他們的家人和教育工作者，除非業主要搬回來自住。根據法案文本中引用的一項研究，有87.5%被驅逐家庭的學齡兒童，由於沒有穩定的居住環境，導致學業表現受到影響。沙旺稱該法案還解決了種族公義問題，因為西雅圖的非裔青年和其他有色人種學生不成比例地面臨無家可歸的情況。儘管無家可歸學童僅佔西雅圖公立學校學生人數的 14%，但40%為非裔。該法案得到了西雅圖教育協會、Martin Luther King, Jr. 縣勞工委員會和學校董事會主任扎卡里·德沃爾夫（Zachary DeWolf）的支持。

第二項為120090號法案，通過該法案，租戶在續約時有優先選擇權，並要求房東提供拒絕續租的「正當」理由。該法案以 5 比 2 獲得通過，議員黛博拉·華雷斯 (Debora Juarez) 和佩德森提出異議。目前，西雅圖市的《正當理由驅逐條例》中列出了 18 項市議會已「批准的正當理由」，其他理由將視為「無故終止合約」。

而120077號法案，為新冠病毒疫情危機期間，因經濟問題而未能支付租金而被驅逐的租戶提供法律辯護援助。該法案以 5-2 票通過，同由佩德森和華雷斯提出異議。

市議會還一致通過了一項不具約束力的決議，敦促市長珍妮·德坎 (Jenny Durkan) 和州長傑伊·英斯利 (Jay Inslee) 將該市和州政府的驅逐禁令延長至今年年底，這一舉措得到了該市 50 多個組織的支持。

根據目前的禁令，房東可因健康或安全風險原因驅逐租戶，但租戶不能因無法支付租金、滯納金或其他費用而被驅逐。另外，一旦取消禁止驅逐令，租戶仍有義務支付租金。去年CDC頒布的禁止驅逐令將在本月30日到期，住房倡導者一直警告說，到時候可能會出現一波驅逐和無家可歸的浪潮。

一些小房東和業主對西雅圖市議會的租戶保護措施表示擔憂，他們在公眾意見徵詢期間呼籲反對法案的通過。當中房東杰弗里·弗洛格爾（Jeffrey Flogel）表示，這項立法將導致像他這樣的小房東停止將私人物業掛牌出租，從而加劇該市的住房短缺。