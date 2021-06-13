（Susie編譯）連可能終結新冠病毒的疫苗接種都將被遊戲化，這真的很美國了。

為了吸引人們接種，美國多個州份、企業品牌鉚足了勁搞營銷，如微軟承諾將 XBox 遊戲系統捐贈給美國男孩女孩俱樂部、航空公司送出來回坎昆的機票等，都是常規操作；華盛頓州衛生部送出的禮品卡更是包羅萬有╴從雜貨店、漁具甚至連耕作用的泥土（表土）禮卡都上線了。

不過令人驚喜的是，疫苗接種結果表現本身倒是非常穩定，完全沒什麼么蛾子。

「這對我們公共衛生從業者來說，真的很不可思議了，」西雅圖及金縣公共衛生部主任傑夫·杜欽（Jeff Duchin）表示。在最近的一次健康衛生週報上，杜欽宣布金縣目前97%的疫情感染者都來自未接種疫苗的人群。

這基本可以說明，目前金縣還在感染病毒的只限於未接種疫苗的少數人。也就是說，幾個月前還在全美肆虐、威脅所有美國人生命安全的病毒已經被控制在了很小的範圍內。

杜欽注意到，目前感染率上升的地區都集中在疫苗接種率低下的區域。比如：截至上週，屬伊南克洛市（Enumclaw）郵編為98022 的地區12歲及以上的居民中，只有52.9% 接種了疫苗。而相應地，截至5月中旬的兩週時間內，這個地區的新冠病毒感染率為金縣最高，達到了每10萬人中就有400多例。

與此同時，疫苗接種率高達90%地區，比如薩馬米甚（Sammamish）地區和默瑟島（Mercer Island），病毒感染率只有上述地區的四分之一到十分之一。

對此，流行病學家們專門針對4-5月份的15,397例本地病例做了研究，發現這些病例中有14,895 例是未完成全部疫苗接種的人群，比例高達96.7%。而4，5月份也是金縣實現了半數居民完成接種的時間節點。

「結果其實很明顯了，」杜欽說道，「我們可以得出一條明確的結論: 還在感染新冠病毒的是哪些人？是還沒接種疫苗的人。」

這項發現也得到了更多的佐證。全華州來看，華州衛生部4月3號到5月29號的匯報顯示，這期間內有1,358名已接種疫苗的人感染病毒，但是同時期未接種疫苗群體的感染人數是63,751人，達到了總數的98%。

華州衛生部長烏邁·爾沙（Umair Shah）表示︰「現在我們已經來到了兩極分化的節點。」

爾沙在上週的匯報中指出，45到64歲未接種人群的感染及需住院率是已接種人群的21倍。「全美都在目睹這一分化的現象，」他說道，「一邊是已經被保護很好的群體，另一邊卻是高感染和傳播人群….」

一間來自位於俄勒岡州班德市（Bend）的醫院最近的匯報顯示，他們自3月以來已經接手了500位新冠病人，其中98%都是未接種疫苗的患者。

這些實時數據接下來肯定會有變動，並不意味著疫苗就一定百分百有效。但杜欽同時也表示，這樣明晰的醫學數據真的很少見 （與之對應的流感疫苗只有40% 比60% 的有效率）。

說到這裡，道理就很明確了：如果可以，趕緊去打疫苗吧！截至5月311，華州39個縣市中只有7個達到了半數居民至少接種一針疫苗的標準，而其中還有9個縣市接種率不足三分之一。

杜欽表示，目前並不是所有人都有機會接種疫苗，所以還不能斷定部分人已經做好了不接種疫苗的決定，任由病毒傳播。

但是那一天很快就會來。已經有相當一批美國人堅決拒絕接種疫苗，而就疫情已經在該人群中集中爆發的情況來看，接下來的「兩極分化」勢必會發生。

「我們接下來會因為這部分拒絕接種疫苗的人而必須面臨疫情常態化的現實，」他說道，「這意味著:時不時的疫情爆發，住院率和死亡的上升，且可能會往復多年。」

如果97% 的有效率還不能吸引人們接種疫苗，我們是不是真的該試試表土的禮卡了？