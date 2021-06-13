（JY編譯）據《美聯社》報導，一名鐵路工會官員告訴調查人員，去年年底華盛頓州西北部霍特科姆縣（Whatcom County）的一起運載原油火車脫軌並引發大火事故是人為蓄意破壞造成的。

事件發生於2020年12月22日，七節載有原油的火車行駛至西雅圖北部約161公里的卡斯特市（Custer）時脫軌，五節車廂著火，向靠近加拿大邊境的上空燃起大量黑煙，無人傷亡。

華州公共廣播電台《KUOW》報道指，代表列車駕駛員的工會官員告訴當局，火車出軌事件並非意外。據廣播電台獲得的聽證會記錄，工會安全團隊的科里·麥克丹尼爾（Korey McDaniel）告訴 BNSF 鐵路公司調查人員︰「我們從聯邦調查局（FBI）的調查、從列車如何行駛和運作、火車的車鉤和耦合器的工作原理，這起事件無疑是由人為蓄意破壞造成的。」

就在事件發生的一個月前，兩名女子在出事路軌附近因用分流器破壞鐵軌被捕。來自華州貝靈厄姆市（Bellingham）的 27 歲的薩曼莎·弗朗西斯·布魯克斯（Samantha Frances Brooks）和 23 歲的埃倫·布倫南·賴奇（Ellen Brennan Reiche）與無政府主義（anarchist）團體有關，被西雅圖聯邦當局指控在火車軌道上發動恐怖襲擊。據稱她們在軌道上放置電線以模仿火車的電信號，這樣可誤導火車採取制動，造成出軌等事故。分流器也可使鐵路道口的警告器失效。



當時，FBI 的聯合恐怖主義特別工作組表示，兩名女子試圖阻止建造一條從加拿大不列顛哥倫比亞省到南下美國有爭議的天然氣管道；此外，去年至11月份已有 41 起此類案件，已有一個無政府主義組織在年初時，在其網站上聲稱為此事件負責。其中，10月11日的事件，在霍特科姆縣和斯卡吉特縣（Skagit）的三個不同位置的鐵軌上，被人放置了多個分流器，導致一列載運危險物及易燃氣體的火車緊急剎車，連接車廂的一根掛鉤脫落，導致車廂分離，差點出軌。

華州擁有五家煉油廠，每周有數百萬加侖原油從其他地方透過鐵路運到這些煉油廠，其中大部分來自北達科他州，還有一些來自加拿大的艾伯塔省和薩斯喀徹溫省。

《KUOW》稱，在 FBI、聯邦鐵路管理局（FRA）和國家運輸安全委員會（NTSB）完成調查之前，不會正式宣佈出軌原因。