（本報訊）一名雷德蒙德（Redmond）居民遇上一場與新冠病毒疫苗有關的「假檢警詐騙」，被騙走近百萬美元的畢生積蓄。該名男受害人決定公開詐欺犯的「手法」，防止更多人上當。當地調查人員表示，金縣至少還有另一例相同詐騙案件，一對居住貝爾維尤（Bellevue）的老年夫婦損失了超過一百萬美元。

據《Q13》報導，雷德蒙德男受害人在訪問中表示，案件發生在今年4月底。首先有一名自稱是中國海關的工作人員給男受害人打電話，指他和其妻子寄出了一盒裝有「新冠病毒疫苗」的包裹。一開始男受害人並不相信。

然後，他們收到另一通自稱是香港警探的電話，男受害人和其妻子仍然非常懷疑之際，他們發現提供的電話號碼與網上相符，因此慢慢開始相信他們。

其後的兩周內，詐騙不斷升級。

詐欺犯讓受害人深信有關當局會立即派人來到住所，他們一家將被戴上黑色頭套，驅逐出境送返中國。

詐欺犯又令受害人相信自己的手機和電腦受到監控，只要與任何人談論此案，就會被逮捕，因此不敢諮詢他人或尋求協助。

受害人在受壓力底下，變得絕望和失去理智。聯絡了幾週後，詐欺犯告訴受害人，想證明他們是清白的，就將他們的積蓄都轉過去，待警方確定這些不是「贓款」後，就會把錢還給他們。

為了確保家人的安全，受害人最終給對方匯款了75萬美元。直到第二天他們將積蓄都匯出後，才發現他們上當受騙。

受害人表示一開始確實鬆了一口氣，一家沒有驅逐和逮捕的風險，但想到畢生積蓄被騙後，生活成問題。

聯邦調查局（FBI）西雅圖分局監督伊桑·維亞（Ethan Via）指︰「這是我遇到過的最複雜的騙局之一。」，又指近期針對亞裔社區的欺詐活動明顯有增長，騙徒手法層出不窮，同時呼籲指執法部門永遠不會威脅逮捕或索取金錢。

男受害人指，他知道自己無法取回金錢，期望有方法可以令他不至於完全虧損。他希望他的經歷，能使他人有所警惕，防止更多騙案發生。

聯邦調查局表示，如果任何人遇到懷疑騙案，應及早與他們聯繫尋求協助。謹記時間就是一切，一旦海外詐騙犯把銀行賬戶裡的錢都清空了，難以被追討。如果您成為騙局的受害者，請前往FBI詐騙舉報網站：https://www.ic3.gov/