（JY編譯）隨著鹿隻的死亡和患病報告持續上升，華盛頓州魚類和野生動植物部（WA Department of Fish & Wildlife，WDFW）官員證實了在聖胡安群島（San Juan Islands）上的鹿種中存有快速傳播的、致命性的傳染病毒。這種傳染性病毒被稱為腺病毒出血性疾病（adenovirus hemorrhagic disease，AHD）於 1993 年在加利福尼亞州首次發現，是鹿科物種特有的。本月早些時候，華州州立大學獸醫學院的華盛頓動物疾病診斷實驗室（Washington Animal Disease Diagnostic Lab）的檢測結果證實了該病毒的存在。

WDFW獸醫克里斯汀·曼斯菲爾德（Kristin Mansfield）在一份新聞稿中說：「這是華州於 2017 年在克利基塔特縣（klickitat）高登谷市（Goldendale）首次爆發以來，再次發現該傳染病在鹿群中傳播。現階段，這種疾病似乎局限於聖胡安群島。」

在俄勒岡州，每年都會爆發疫情；而去年秋季，在不列顛哥倫比亞省附近的海灣群島（Gulf Islands）和溫哥華島南部也發現了類似的疫情。此外，病例往往在夏季達到高峰，然後在秋季顯著下降。感染症狀包括呼吸急促、張口呼吸、口吐白沫或流口水、腹瀉、虛弱和體重急劇減輕等。目前還沒有專門針對AHD的治療方法，鹿隻通常感染後在三到五天內死亡。

自 5 月初以來，WDFW 已收到了 50 多例野鹿生病或死亡報告。聖胡安群島居民艾米·貝弗里奇（Aimee Beveridge）告訴《西雅圖時報》，過去幾週內，在她擁有的 10 英畝土地上已發現了三頭死鹿。聖胡安島和奧卡斯島（Orcas Island）已經確認有野鹿患上AHD，洛佩茲島也有疑似病例。

聖胡安縣警長羅恩·克雷布斯（Ron Krebs）說：「我們剛剛開始接獲許多鹿隻無緣無故死亡的電話，並指它們的嘴裡出現泡沫。」他說，縣官員起初懷疑是化肥和殺蟲劑導致鹿隻死亡，其後州官員將組織樣本送到華盛頓動物疾病診斷實驗室，該實驗室使用了用於確認冠狀病毒的技術╴PCR 分子檢測和基因組測序後診斷出AHD。

這種病毒「導致血管變得易於滲漏」，並使動物的肺部造成積水。曼斯菲爾德指該病毒「非常具有傳染性」，可通過鹿群間的密切接觸和空氣進行傳播，這使得病毒更有可能在鹿隻集中的地區中傳播。她說︰「出於這個原因，我們要求民眾不要餵養鹿隻，避免它們聚集在一起。這是我們最大程度地減少這種疾病傳播的最佳方式。」

雖然接觸染病野鹿不會對人、牲畜或寵物構成威脅；但WDFW 工作人員建議在處理任何野生動物屍體時使用一次性手套然後徹底清洗雙手，並避免射殺或食用行為異常的野生動物。目前尚無證據表明該病毒已蔓延到華州的其他地區。