（JY編譯）金縣的衛生官員和政府領導人周二（15日）表示，華盛頓州人口最多的金縣，70% 的 16 歲及以上的居民已經接種了單劑強生或兩種劑量的輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）新冠疫苗。金縣行政長官道·康斯坦丁（Dow Constantine）指，金縣成首個全美最大的縣達到 70% 疫苗接種率。

去年12月16日，金縣接種了第一批疫苗，當時設定了今年6月底為其 70% 符合資格群體接種疫苗的目標。包括西雅圖在內的金縣總人口約為 220 萬，隨著超過 130 萬 16 歲以上的居民完成接種疫苗，達到群體免疫力，該縣的口罩令將在 6 月 29 日當天結束。

康斯坦丁說：「我們通過在受病毒影響最嚴重的地區開設了大量的疫苗接種診所，與數十家非營利組織合作與偏遠的社區建立聯繫；現在與學校和流動團隊合作，確保金縣每一位符合資格的居民接種疫苗，我們正朝著戰勝這場大流行的目標，邁出了具有里程碑​意義的一步。」

截至週三，根據華盛頓州衛生部和微軟的 AI for Health的數據，華州16歲及以上居民的疫苗接種率為 67.2%。州長傑伊·英斯利（Jay Insee）堅持表示，將於6月30日或在全州接種率達70%時，才會全面重新開放。

對於一些要求提前開放的聲音，英斯利說：「我們的州在很多方面都比其他州好，因此我們挽救了更多的生命。我們已經在本州挽救了數以萬計的生命，因為我們根據科學依據做出正确的規劃。」

代表芬代爾市（Ferndale）、共和黨州參議員道格·埃里克森（Doug Ericksen）指責州長︰「由於英斯利拒絕取消延長失業救濟金的發放期限，導致很多僱主難以招到員工，尤其是酒店和餐飲業。我們不應該鼓勵人們呆在家裡，反應激勵他們重返工作崗位。」

州長指目前全州因感染新冠病毒需住院治療的患者中，有98%是沒有接種疫苗。當中的一些患者呼吸困難，還有一些危在旦夕。州長表示疫苗有助於拯救生命；英斯利重申，如果華州在 6 月 30 日之前達到 70% 的疫苗接種率，他將立即完全重新開放該州。