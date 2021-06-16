（JY編譯）根據全美地產經紀商協會（National Association of Realtors，NAR）一份最新報告，過去20年因長期建設不足使美國房地產市場在消費者需求和全國供應之間存在巨大的差距。該報告指出，新屋建造不足導致市場上至少有 550 萬套房屋的建設缺口，庫存量接近歷史最低點，呼籲政推出「絕無僅有」的政策。該行業遊說團體表示，希望這份週三發布的報告能說服立法者將住房投資納入任何基礎設施一攬子計劃中。

根據這份由羅森諮詢集團（Rosen Consulting Group LLC）為 NAR 編寫的報告中顯示，從2001年到2020年，美國建築商平均每年新增 122.5 萬套住房。這一數低於 1968 年到 2000 年年均 150 萬套新房的速度。報告稱，550萬套缺口包括約 200 萬套獨立屋（single-family homes）、110 萬套2至4單元的多單元住宅（multifamily），以及 240 萬套至少有5單元的多單元住宅。

羅森諮詢集團高級副總裁、該報告的作者之一戴維·班克（David Bank）說，「這個問題的規模太大。我們需要經濟適用房，我們需要市價房，我們需要套獨立屋，我們需要多單元住宅。」

報告還稱，從 2010 年到 2020 年，因新房建設比現有房屋的損失（如老化或被自然災害摧毀）和家庭形成的增長少，造成缺口擴大至 680 萬套。

有限的供應以及強勁的需求，驅動近期租金及樓價上漲的因素。NAR的數據顯示，4月份現房價格中位數同比上漲 19%，至 341,600 美元，創歷史新高。

供應短缺在過去一年變得尤為嚴重。去年春天，由於新冠疫情，一些地區的建築商放慢了建設速度，並推遲了土地購買。此外，低抵押貸款利率和遠程工作模式的增加，導致對獨立屋的需求激增。另外，許多房主推遲或取消了將房屋掛牌出售的計劃。NAR的數據顯示，1月底，市場上的現有房屋數量降至 103 萬套，為1982年以來的歷史性新低點。4月末，成屋庫存量為 116 萬套，同比下降20.5%。

房地產經濟學家對供需平衡的估計存略有相同。在今年早些時候的一項研究中，抵押貸款融資公司房地美（Freddie Mac）估計，截至 2020 年底，全美獨立屋短缺為 380 萬套。

而該行業顧問約翰·伯恩斯（John Burns）表示，根據他的估計，美國的住房短缺不足 100 萬間。伯恩斯是約翰伯恩斯房地產諮詢有限責任公司（John Burns Real Estate Consulting LLC）首席執行官，他說︰「我們的成年人口增長速度不像過去那麼快，」與 2000 年之前的幾十年相比，「我們不需要建造那麼多住屋。」

2000 年代初期，隨著房地產市場的繁榮，新屋建設激增。然後，建築活動在 2007-09 年的經濟衰退期間下滑，並且隨著建築商倒閉和工人離開該行業，導致多年來建築活動一直處於低位。

為應對強勁的需求，建築商在 2020 年加快了步伐。住宅建築量去年上升至 138 萬套，為 2006 年以來的最高水平。但建築商表示，勞動力、待建土地和材料的短缺限制了建築增長的步伐。全國房屋建築商協會（National Association of home builders）在 5 月份進行的一項調查顯示，超過 90%對房屋建築商稱家用電器和框架木材短缺。

根據 NAR 報告，為了縮小供應短缺，建築商需要至少每年新建 150 萬套住房。報告稱，如果像2005 年的水平，每年能建造 210 萬套新房，也需十年時間才能縮小 550 萬缺口的差距。同時，報告稱，如在未來 10 年內將新房建設規模擴大到每年超過 200 萬套，將創造 280 萬個新工作崗位，並產生超過 4000 億美元的經濟活動。

NAR呼籲採取一系列政策應對措施來增加住房供應，包括擴大低收入租賃住房的稅收抵免計劃，鼓勵危房改造，並向城市和州提供激勵措施，以減少對住房密度的監管限制。該協會還支持將商業建築改造為住宅用途。當其中一些措施已包括在拜登總統的基礎設施提案中。