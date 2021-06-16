（JY編譯）上週四，白宮科技政策辦公室（Office of Science and Technology Policy，OSTP）和國家科學基金會（National Science Foundation，NSF）宣布共同成立國家人工智能研究資源工作組（National Artificial Intelligence Research Resource Task Force，NAIRR），旨在擴大人工智能領域的研究工具，以促進創新。拜登政府表示，希望能刺激人工智能創新和全國經濟繁榮。該項目啟動正值美國在研發方面的競爭地位受到挑戰；就在同一週，參議院通過了一項對抗中國日益增長的影響力的法案。

根據 2020 年國會發布《國家人工智能倡議法案》（National AI Initiative Act of 2020），新的工作組將作為一個聯邦諮詢委員會，創建和實施共享研究基礎設施的藍圖，為人工智能科技學生和研究人員提供計算資源、教育工具、用戶和數據支持。該工作組將為建立NAIRR基礎設施提供技術能力、管理、治理和建議，並將向國會提交兩份報告，概述其 NAIRR 戰略和實施計劃。

該小組預計將於 2022 年 5 月向國會提交一份期中報告，並於 2022 年 11 月提交一份最終報告。它還計劃在聯邦公報中發布信息請求，以徵求公眾對 NAIRR 實施的意見。

OSTP人工智能助理主任琳恩·帕克（Lynne Parker）和NSF計算機與信息科學與工程部副主任埃爾文·詹查達尼（Erwin Gianchandani），將共同擔任工作隊的聯合主席。

工作隊的其他成員包括︰谷歌雲人工智能負責人安德魯·摩爾（Andrew Moore）、德克薩斯大學奧斯汀分校研究副校長丹·斯坦齊奧內（Dan Stanzione）、人工智能解決方案公司DefinedCrowd創始人兼首席執行官丹妮拉·布拉加（Daniela Braga）、美國國家標準與技術研究所參謀長埃勒姆·塔巴西（Elham Tabassi）、斯坦福大學教授李飛飛、能源部人工智能與技術辦公室首席科學家弗雷德里克·斯特雷茨（Frederick Streitz）、紐約大學教授朱莉婭·萊恩（Julia Lane）、IBM個人電腦創造者之一馬克·迪恩（Mark Dean），加州大學聖地亞哥分校教授邁克爾·諾曼（Michael Norman）和艾倫人工智能研究所（Allen Institute for AI）首席執行官奧倫·埃齊奧尼（Oren Etzioni）。

科學顧問兼白宮科技政策辦公室（OSTP）主任埃里克· 蘭德（Eric Lander）在評論該委員會的成立時說：「美國的經濟繁榮取決於我們在科技基礎開發的投資力度。」他補充說︰「NAIRR將擴大對推動人工智能研究和開發方面的資源和工具，為全美在科學和技術領域追求突破的人才提供機會。」

NSF主任塞圖拉曼·潘查納坦（Sethuraman Panchanathan）︰「NSF 很高興成為國家人工智能研究資源工作組的聯合主席。通過匯集來自學術界、工業界和政府部門的美國一流專家，我們將能夠開闢一條令人興奮和引人注目的前進道路，確保美國在科學、工程和經濟等所有領域的長期競爭力。」

共享政府數據

開發人工智能時，需要收集、存儲和處理大量數據，以推動機器（人工智能）學習。早在特朗普執政期間，政府成立了新的人工智能研究機構，並討論了向研究人員提供更多政府數據的問題。白宮和商界越來越一致認為，中國、俄羅斯和其他國家有可能在人工智能領域超越美國，部分原因是與該些國家「獲取海量數據」有關。

據《華爾街日報》的獨家報道披露，拜登政府可能與NAIRR研究人員分享從人口統計、駕駛、健康習慣等方面的數據。

帕克指許多研究人員，尤其是學術界的研究人員，「根本無法訪問及使用這些計算資源和數據，這阻礙了創新發展。」詹昌達尼給了一個例子，就是運輸部可以讀取從車輛傳感器收集來的美國人駕駛習慣的數據。「因為政府有著有關個人的高敏感數據，所以將這些數據提供給更廣泛的研究界存在挑戰。」但是，另一方面，如果研究人員可以讀取，他們可以開發旨在使駕駛更安全的創新技術。

官員們說，匿名的人口普查、醫療和其他數據也有可能被私營企業和學術機構用於研究。他們表示，工作組將評估如何在保護美國人的隱私和解決其他道德問題的同時提供此類數據。同時又稱，可用的數據資訊也可能是非政府來源。