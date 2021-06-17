（Susie編譯）過去的幾年時間裡，西雅圖市長珍妮·杜肯（Jenny Durkan）政府已經至少兩次拒絕了關於改善西雅圖市短信處理和記錄工作的預算方案。

如今，市長和其他高級官員都身陷「短信門」—長達數月的短信記錄被刪除，包括去年6月西雅圖警局牽涉在內的種族平等抗議活動期間的短信來往。

就2019和2020預算來看，西雅圖市財政部、行政部和資訊科技部門（IT）關於撥款支持短信存檔的提議都被杜肯的內務部拒絕了。

2019年的預算中，杜肯政府拒掉了價值$ 761,000、用以建立「存檔、持有、查找、恢復、及刪除所有短信」方法，及完成西雅圖IT政策的更新和推廣的「信息存檔方案」（text archiving solution）。而2020的預算裡，一項以建立新的指導準則與解決方案、價值$ 298,000 的「信息存檔評價」（text archiving assessment）計劃也不被採用。

最近的一份初步預算報告表明，西雅圖市「定期收到公開披露請求、法律糾紛請求以及手機數據和短信的傳票」；但報告指出，西雅圖市「目前沒有存檔、持有、查找、恢復、及刪除所有短信的工具」。該報告也表明西雅圖市「沒有關於商用信息的使用政策，不同部門和功能之間的使用頻率也差別迥異」。

而一份新聞報導則表明，「沒有支持這些公共請求的科技工具，西雅圖市將面臨無意中向公眾提供不完整信息的風險，」而「無法向公眾提供回應的代價是極其巨大的」，如班布里治島市（Bainbridge Island）因此而被罰過$ 700,000。

在上周五的一份電子郵件裡，杜肯的一名發言人聲稱市長本人並沒有拒絕短信存檔的提議，它們被內務部在市長獲悉之前就拒掉的。而據發言人安東尼·德里克（Anthony Derrick）表示，預算辦公室認為這些提議並沒有存在的合理性。

2019年的預算提議中提倡升級市政府的科技類辦公條件，而檢察官們也在同時探索「檯面下」可以提高工作效率，降低辦公成本的方法。據德里克表示，財務部是偏向於後者的方案的。2020的提議也沒有將辦公科技提升的計劃。

西雅圖市僱用了多名公共記錄官員，並於2018、2019和2020年都增加了用於記錄的專項撥款，不過2021的預算裡並沒有關於信息存檔的提議，德里克提到。

杜肯市長辦公室稱，市長會致力於提高公共記錄系統的透明性，並會積極解決目前極需的「改進和現代化」。

去年夏天，市長辦公室決定將市公共存檔項目從財務部移至IT部門，認為技術部門可以更好地處理跨部門資料和信息的累積，尤其是疫情期間積壓的大量電子資料。這項轉移交接發生在10月份，IT部門一直在努力尋求解決包括文檔處理、設備管理等在內的技術方案等問題。

而就在上月初，西雅圖道德和選舉委員會（Seattle Ethics and Elections Commission）的一項檢舉調查顯示，杜肯2019年8月底至2020年6月的短信來往都沒有記錄在案。

該調查起因於公共註冊處一名官員的的投訴，該官員指出杜肯市長辦公室對於一些媒體請求的處理違反了華州的公共記錄法。根據美國相關法律法規，地方選舉官員及媒體關於公共事務的短信來往必須在送往華盛頓州檔案和記錄管理局（WA State Archives）進一步調查前，需保存至少兩年的時間。

調查報告顯示，市長律師犯下了不少包括移除市長在特定議案中的短信記錄、對部分議案進行狹隘解釋等「不當的政府行為」（improper government action），並引導工作人員對請求人隱瞞市長信息記錄不足，甚至「再造」（recreated）信息記錄等行為。

市長辦公室起初將信息記錄的丟失歸因於「不明技術問題」，後來承認是杜肯手機在某個階段將超過30天的短信記錄自動刪除了- 這是蘋果手機最短的短信存儲時長。對此設置，市長和IT部都拒絕承擔責任，而這也違反了華州州法和城市存檔政策。諮詢師的取證分析書面報告很快會完成，此項工作共花費了至少$ 123,000的城市預算。

據《西雅圖時報》調查，包括西雅圖消防部長和前警察局長在內的另外8名官員去年6月至今的短信記錄也處於缺失狀態。市政府將此歸咎於密碼安全性和軟件問題，但是前西雅圖警長卡門·貝斯特（Carmen Best）的短信記錄消失依然缺乏解釋。

對市政府的多項高級指控都集中在市長及其他官員去年6月在國會山遊行暴動期間所做的各項決定，而律師們也在去年夏天就警告市政府將所有的溝通記錄保管妥善。即便如此，西雅圖市政府還是將信息遺失問題隱瞞了原告，原告律師以及社會大眾，直至今年3月份。

不少市長候選人都提議就此問題單獨發起調查，但是至今沒有執法機關受理此問題。《西雅圖時報》於本月就此事提起訴訟，指控市政府隱瞞和銷毀公眾向杜肯政府請求的信息，該行為違反了華州的公共記錄法。

該訴訟同時指出，西雅圖市政府沒有按照華州法律規定提供及時的回复，也沒有給與最大程度的支持。而據道德和選舉委員會的調查，《西雅圖時報》的4名記者的疑問也沒有得到妥善處理。