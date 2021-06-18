Vivek Murthy 博士、Adelaida Rosario博士、梁禮崇醫生及陳鴻傑醫生為華人社區分享有關COVID-19疫苗安全性的信息

為支持拜登-哈里斯政府的「抗擊疫情，我們可以做到」公共教育推廣活動，以提高人們對COVID-19 疫苗的信心並鼓勵接種疫苗，TDW+Co 公司與美國衛生與公共服務部合作，為亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民(AANHPI) 媒體於6 月10 日星期四舉行了線上新聞發布會。

在線上活動期間，來自不同州的醫學專家提供了他們的疫情經驗，以及最新的、值得信賴的 COVID-19 疫苗信息。特別演講者包括：美國衛生與公眾服務部醫務總監Vivek H. Murthy醫學博士；美國衛生與公眾服務部醫務辦公室Adelaida M. Rosario博士；兩位來自舊金山的本地醫生，包括全美亞太醫生協會(National Council of Asian Pacific Islander Physicians, NCAPIP)、美亞醫療集團(All American Medical Group, AAMG)的眼科醫生梁禮崇和美亞醫療集團(All American Medical Group)的內科醫生陳鴻傑。

在現場提問環節，醫學專家回答了有關COVID-19疫苗的安全性和有效性問題，如何確保安全，防止新冠進一步蔓延，和AANHPIs面臨的健康衛生不公平。

COVID-19給數百萬美國人帶來了巨大的痛苦，但 COVID-19 疫苗給許多家庭和社區帶來了希望。截至6月10日，疾病預防控制中心報告說，現在有1.72億居住在美國的人已完全接種疫苗。其中，至少6.1 % 的亞洲人（非西班牙裔）和0.3 % 的夏威夷原住民和太平洋島民群體至少接種過一次疫苗，估計有626萬人。

「僅在美國，我們就已接種了3 億多劑疫苗。這為我們積攢了大量的疫苗經驗，」醫學博士、工商管理學碩士、美國衛生與公眾服務部醫務總監Vice Admiral Vivek H. Murthy說到。 「而我們在這些經驗當中看到了兩件事情：第一，疫苗在預防 COVID 方面仍然非常有效。 第二，它們還保留了非常強大的安全性。」

AANHPI 社區在疫情期間面臨著獨特的挑戰，包括由於語言障礙、對計算機技術的熟悉程度低、錯誤信息以及對疫苗或疫苗背後的科學的誤解而難以獲得有關 COVID-19 和疫苗的信息。

「作為一名科學家，最讓我擔心的是缺乏關於 AANHPI 人群的分類數據，」美國衛生與公眾服務部醫務辦公室中尉Adelaida M. Rosario博士說。 「缺乏針對我們多元人種的特定數據掩蓋了由社會經濟、健康和可及性所造成的不平等現象。 這樣會讓我們的多族裔社區不被看見，讓人覺得隱形。」

醫學專家們一致同意以下的CDC指南盡快接受疫苗注射，來保護能到你的家人，親人和社區。所有 12 歲及以上的人現在都有資格接種 COVID-19 疫苗。

現場的醫學專家分享說，人們對疫苗有疑問是正常的。但現在這些疫苗已經被證明是安全有效的。醫生鼓勵大家與您信任的人進行可信的對話，以便消除疑慮。

「對於那些仍然對疫苗猶豫不決的人，我們需要告訴他們疫苗是安全有效的，」梁醫生說。

醫生們一致同意孕婦接種疫苗也是安全的。 「疫苗有助於保護母親和[未出生的]孩子，」陳醫生說。 「事實上，疫苗既可以幫助母親產生對病毒的抗體，也可以通過臍帶將這種抵抗力傳遞給孩子。」

「我鼓勵每一個人都應該履行自己的公民義務，為了國家和我們的社區去接種疫苗，」陳醫生說。

最後梁醫生補充說，「我接種過疫苗的患者告訴我，他們現在鬆了一口氣，很高興終於能與家人和孫子團聚。」

除了梁醫生和陳醫生為華人媒體朋友主持了這次問答會之外，其他會議還由來自全美各地的菲律賓裔、韓裔、日裔、夏威夷原住民和太平洋島民、南亞裔和越南裔醫生主持，他們提供了基於事實的信息來解決各自社區的疑慮，並提高對疫苗安全性和有效性的認識。

有關疫苗的更多信息

在接種任何疫苗之前，請務必諮詢您的保健醫生。如果您正在尋找其他資源，請向您信任的當地領導人求助。如果您可以上網並能夠在線搜索信息，請訪問CDC等可信來源、訪問vaccines.gov或將您的郵政編碼發送至 438829以查找您附近的疫苗點。抗擊疫情，我們可以一起做到。