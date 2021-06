(本報訊)國家氣象局(NWS)周三發出警告說,未來幾天美國太平洋西北部可能會經歷一場歷史性熱浪侵襲,這有可能會刷新新高溫紀錄、對該地區的電網帶來負荷;並危及脆弱​群體,如引發多種與高溫相關的疾病等。《路透社》指高溫只會讓西海岸的情況變得更糟,因為過去一年的降雨和降雪量極低,使該地區處於歷史性的嚴重干旱和野火的高風險之中。過去20 年來,由於嚴重的干旱條件下,超過 40 場嚴重的野火已燃燒超過 50萬英畝土地。太平洋西北部的炎熱氣溫可能會攀升到三位數,晚間氣溫幾乎沒有下降現象。總統拜登將在下週與西部各州州長及聯邦災變管理局(FEMA)官員舉行會議,討論這些極端天氣狀況的準備和應對工作。

由於西雅圖本週末(26 日至 28 日)預計氣溫將達到 90 度左右,西雅圖市政府發布了炎熱天氣下的如何確保安全,及在此期間有限制地重開一些公共設施場所可以給居民乘涼。根據西雅圖及金縣​公共衛生部發布的指南及建議︰居民應飲用足夠的水,保持含水量;隨時攜帶飲料,請不要等到口渴才喝水,應經常飲用補充水分;避免飲用含有咖啡因、酒精以及大量糖分的飲料,因為這些飲料會導致脫水;定期檢查年老或者行動不便的朋友、家庭成員以及鄰居,確保他們保持涼快以及有水飲用。

如果可以,減少、除消或重新安排沒有空調的劇烈戶外活動;如需進行戶外鍛煉,請盡量選舉在早上或傍晚時活動。另外,切勿將嬰兒或兒童留在無人看管的車內,即使車窗不是在鎖閉狀態;因為車內的溫度上升很快,即使車外溫度是 60 度,車內也很容易升溫到 110 度。

保護您的寵物

在熱浪下寵物特別脆弱,Seattle Animal Shelter 有以下建議︰請不要讓你的寵物在無人看管的情況下直接待在陽光底下。提供陰涼的地方給您的寵物休息,例如狗屋、走廊、成蔭的樹下,並提供的水。如果你把寵物留在室內,請打開窗戶、開風扇、提供足夠的水,如果可以的話,盡量把他們留在涼快的地方。不要在無人看管的情況下把寵物留在車內。動物不像人類一樣會出汗,它們透過喘息來保持涼爽。動物踩的座位變熱後會阻止動物從腳掌出汗。車廂溫度快速上升時,會讓它們受困以及不能避暑。如果你要帶寵物外出,請攜帶水。如果在途中因為某事你需要把您的寵物留在車廂,再三思考你是否可以改日再做這件事。這不值得冒險。請避免在酷熱的天氣下讓你的寵物過度做運動。適度的運動是好的,但是在極端的酷熱、肥胖、年老、懷孕以及有潛在疾病的情況下,動物易於虛脫中暑。對於鳥類寵物,在酷熱的中午期間,請小心把鳥籠置離太陽底下。請提供水,以及含有高水分的水果和蔬菜。

圖書館

由於州衛生要求,圖書館限流50%,而且無論疫苗接種情況如何,居民仍然需要戴口罩,並且保持社交距離。多家圖書館已/將重新開放,為居民提供有空調的公共空間,在造訪前,請登上 SPL.org 在線查看圖書館開放時間,或撥打SPL諮詢熱線 206-386-4636。



Ballard Branch

Status: Reopened

Hours: Open from 10 a.m. to 6 p.m. Tuesdays through Saturdays

Beacon Hill Branch

Status: Reopened

Hours: Open from 10 a.m. to 6 p.m. Tuesdays through Saturdays

Broadview Branch

Status: Reopened

Hours: Open from 10 a.m. to 6 p.m. Tuesdays through Saturdays

Central Library

Status: Reopening Levels 1, 3 and 5 on Tuesday, June 22

Hours: Open from 10 a.m. to 6 p.m. Tuesdays through Saturdays

Delridge Branch

Status: Reopening Wednesday, June 23

Hours: Open from 10 a.m. to 6 p.m. Mondays and Wednesdays

Douglass-Truth Branch

Status: Reopened

Hours: Open from 10 a.m. to 6 p.m. Tuesdays through Saturdays

Greenwood Branch

Status: Reopening Wednesday, June 23

Hours: Open from 10 a.m. to 6 p.m. Wednesdays and Fridays; noon to 6 p.m. Sundays

High Point Branch

Status: Reopening Wednesday, June 23

Hours: Open from 10 a.m. to 6 p.m. Wednesdays and Fridays; noon to 6 p.m. Sundays

International District/Chinatown Branch

Status: Reopening Sunday, June 27

Hours: Open from 10 a.m. to 6 p.m. Mondays; noon to 6 p.m. Sundays

Lake City Branch

Status: Reopened

Hours: Open from 10 a.m. to 6 p.m. Tuesdays through Saturdays

Magnolia Branch

Status: Reopening Wednesday, June 23

Hours: Open from 10 a.m. to 6 p.m. Wednesdays and Fridays; noon to 6 p.m. Sundays

Rainier Beach Branch

Status: Reopened

Hours: Open from 10 a.m. to 6 p.m. Tuesdays through Saturdays

South Park Branch

Status: Reopening Thursday, June 24

Hours: Open from 10 a.m. to 6 p.m. Mondays, Thursdays and Saturdays

游泳池和其他水域區

淺水池將按照以下時間表向公眾開放,噴水公園將於 6 月 26 日星期六向公眾開放。淺水池(從 6 月 26 日星期六中午到晚上 7 點開始,除非另有張貼)

Volunteer, 1400 E Galer St, Sat/Sun/Mon/Tues

East Queen Anne, 160 Howe St., Thurs/Fri/Sat/Sun

Powell Barnett, 352 Martin Luther King Way, Thurs/Fri/Sat/Sun

Dahl, 7700 25th Ave. NE, Sat/Sun/Mon/Tues

Soundview, 1590 NW 90th St., Sat/Sun/Mon/Tues

Bitter Lake 13035 Linden Ave. N, Thurs/Fri/Sat/Sun

Green Lake (opens 7/2), N 73rd and E Green Lake Dr. N, Thurs/Fri/Sat/Sun

Van Asselt, 2820 S Myrtle St., Thurs/Fri/Sat/Sun

Delridge, 4501 Delridge Way SW, (12pm to 5:30pm), Sat/Sun/Mon/Tues

South Park, 8319 8th Ave. S, Sat/Sun/Mon/Tues

Lincoln, 8600 Fauntleroy Ave. SW, Thurs/Fri/Sat/Sun

噴水公園(從 6 月 26 日星期六開始,每天上午 11 點至晚上 8 點)

Beacon Mountain at Jefferson Park, 3901 Beacon Ave. S

John C. Little, 6961 37 th Ave. S

Ave. S Lower Judkins, 2150 S Norman St.

Georgetown Playfield, 750 S Homer St.

Highland Park, 1100 SW Cloverdale

Lake Union Park, 860 Terry Ave. N

Miller Community Center, 330 19 th Ave. E

Ave. E Northacres Park, 12800 1 st Ave. NE

Ave. NE Yesler Terrace Park , 917 Yesler Way

有救生員的海灘 (從 6 月 26 日星期六開放,平日時間為中午至晚上 7 點,週六和周日由上午 11 點至晚上 7 點)

Matthews, 9300 51st Ave. NE through September 5

Madison, 1900 43rd Ave. E through September 5

Mt. Baker, 2301 Lake Washington Blvd. S through September 5

Seward, 5902 Lake Washington Blvd. S through September 5

West Green Lake, 7312 W Green Lake Dr. through September 5

Magnuson, park entrance at NE 65 th and Sand Point Way NE through August 28

and Sand Point Way NE through August 28 Madrona, 853 Lake Washington Blvd. through August 28

Pritchard Beach, 8400 55th S through August 28

室外游泳池

Pop” Mounger Pool, 2535 32 nd W, daily, 9 a.m. to 5: 30 p.m., visit here for public swim times.

W, daily, 9 a.m. to 5: 30 p.m., visit here for public swim times. Colman Pool, 8603 Fauntleroy Way SW, daily, noon to 7 p.m., visit here for public swim times.

