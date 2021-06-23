（JY編譯）根據保誠金融（Prudential Financial）週二發布的一項民意調查顯示，大約一半的美國工人正在重新考慮換工作，並願意學習新技能以轉換新行業。這項民意調查於 5 月 25 日至 27 日在網上進行，對 2,000 名受僱成年人進行了調查，發現一半的受訪者表示新冠疫情讓他們對自己的職業前景有了更多的控制權。

48% 的受訪者表示，他們正在考慮是否繼續從事目前的工作；53% 的受訪者表示，他們將重新培訓，以便在其他領域中就業；24% 的受訪者計劃在疫情結束後尋找新工作。

本次的調查結果是對為何數百萬美國人仍然失業或者乾脆放棄找工作的情況下，職位空缺和自願離職均達到創紀錄高位的最新見解。

過去三個月裡，美國每月平均穩定地增加了 54 萬個就業崗位，但遠低於許多經濟學家預期的每個月 100 萬個就業崗位。美國各地的雇主也報告說，在沒有大幅提高工資的情況下難以招聘到員工，而且在沒有大幅提高工資的情況下難以招聘到員工，許多以前在餐廳、酒吧和零售業工作的員工一直在猶豫要不要返回工作崗位。

共和黨議員和右翼經濟學家認為，指責拜登總統延長增強的失業福利給招聘帶來困難。不過保誠的調查顯示，員工不願接受某些工作的原因更為廣泛。

在保德信的民調中，有一半計劃離職的受訪者表示，薪酬是他們離職的主要原因薪酬。另有38%的人引述在平衡工作和個人生活存在挑戰，以及有34%的人則表示缺乏發展機會。此外，對於許多被迫限制工作時間或離職以照顧親人的僱員來說，照護責任（Caregiving responsibilities）也是一個重大障礙。在這些人員當中，45%的人表示，他們有考慮離開工作崗位來應付這些職責；而在家工作的員工中有 47% 表示，，如果必須返回辦公室上班，他們將會辭職。