（JY編譯）西雅圖市市議會周一（21日），罕見地一致投票通過了 1.28 億美元的救援方案法。週二下午，市長珍妮·杜肯（Jenny Durkan）簽署了該計劃，使其生效。該計劃總共將花費約 1.28 億美元，其中1.16億美元來自聯邦的《美國救援計劃》（American Rescue Plan），1220萬美元來自美國住房及城市發展部（HUD）的「房屋投資合作夥伴」（HOME Investment Partnerships，HOME）基金。

該計劃由杜肯和市議會於上個月共同起草，市議會成員沒有對最終方案做太多修改。根據該方案，當中的4920 萬美元用於住房和無家可歸者項目，如為無家可歸者建「小房社區」和外展計劃；4100 萬美元用於社區福利，例如為受疫情影響的西雅圖家庭提供現金援助，以及支持圖書館等城市服務；2350 萬美元用於社區恢復，包括小企業的補貼和開辦工作培訓課程；760萬美元用於為城市服務及員工提高技術，並幫助員工重返工作崗位。

市長杜肯在早些時候的一次採訪中說：「我們的社區鄰里最了解他們該如何恢復以及需要什麼支援，因此，我們正在尋找一個過程，以盡快將資金投入社區、企業和民眾手中。 」

西雅圖市議會主席洛雷娜·岡薩雷斯（Lorena Gonzalez）說︰「我相信西雅圖救援計劃將是讓我們擺脫貧困和不平等政策的最大奠定基础。朝著這個方向，我們可以建立、創造、定義一種新常態。」

《KOMO》新聞與低收入住房研究所（Low Income Housing Institute，LIHI）就西雅圖救援補助金以及超過 4,900 萬美元用於住房和無家可歸項目進行了核實。LIHI週二下午發布了一份聲明：「本市為《美國救援計劃》制定的使用方案，劃撥資金以立即解決我們社區的無家可歸者和住房危機，是非常周到且有助於計劃成功。現在是快速購買以低價出售的建築物的最佳時機，這樣我們就可以將它們轉變為永久性的經濟適用房，迅速減少露宿街頭人口。」

與此同時，西雅圖市中心協會提供了關於新計劃的聲明：「這筆用於解決無家可歸問題的資金不到該市聯邦撥款的 50%。我們敦促市議會在決定如何分配今年下半年將從聯邦獲得第二筆撥款時，進一步重視如何減少了街頭流浪漢數量。」

對於專用於小企業復甦的 2300 萬美元，有店主表示，補貼金可助小企業渡過難關，但他們需要的是長期的恢復措施。