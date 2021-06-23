（本報訊）經過 15 個月的時間調整和關閉後，圖拉利普度假村賭場（Tulalip Resort Casino）將於 6 月 28 日星期一午夜（上午 12 點）開始恢復正常營業時間，全天候24/7開放。目前的營業時間為周一至週四，上午 10 點至凌晨 2 點；週五至週日 24 小時。賭場恢復正常營業時間反映了有關該地區逐漸回復疫情前的狀態及疫苗接種率增加等良好新數據。圖拉利普度假村賭場繼續密切注視華盛頓州和 CDC 的防疫指導方針。有關 AAA 四鑽度假村餐廳、水療中心和其他設施的更多信息，請訪問www.tulalipcasino.com。

關於圖拉利普度假村賭場

屢獲殊榮的圖拉利普度假村賭場是華盛頓州一個充滿特色，集娛樂博彩、美食、娛樂、購物及會議中心於一身。AAA 四鑽度假村擁有世界一流的設施，使其入選《Conde Nast Traveler》及《Travel + Leisure》熱選之列的酒店。圖拉利普度假村賭場的豪華酒店共設有370 間客房和套房、佔地約 192,000 平方尺的娛樂場、30,000 平方英尺的頂級會議中心、全方位服務的 T 水療中心、1日俱樂部、 8 間特色餐廳和設有 3,000 個座位的圓形劇場。鄰近還有Hibulb 文化中心和自然歷史保護區（Hibulb Cultural Center and Natural History Preserve）、大型打獵戶外用品店《Cabela’s》，以及西雅圖最大的名牌折扣購物中心《Seattle Premium Outlets》等。度假村賭場位於西雅圖和不列顛哥倫比亞省溫哥華之間，地理位置優越，就在 5 號州際公路 200 號出口旁。如需預訂，請致電 866.716.7162 或訪問​其網站。