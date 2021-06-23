（JY編譯）在健康條件和疫苗接種率上升的情況下，北美各國政府依然拒絕重新開放邊境以便民眾在鄰國之間自由出入境，並警告說新冠疫情遠未結束，如果過早取消旅行限制措施可能會使他們最近幾個月在疫情控制方面取得的進展面臨威脅。

加拿大衛生部長帕蒂·哈伊杜 (Patty Hajdu) 週一（21日）表示：「本屆政府認為，需要採取慎重、仔細和謹慎的方法來緩慢解除措施。我們不看到想我們的努力成果因為行動太快而面臨風險。」

而美國國土安全部（DHS）已於周日（20日）證實，對加拿大和墨西哥邊境的非必要旅行的限制措施將至少再維持一個月至 7 月 21 日，「以減少新冠病毒傳播」。但那些能夠證明他們出於必要原因旅行的人仍然可以進入加拿大和墨西哥。「國土安全部還注意到最近幾週的積極進展，目前正在與其他美國機構一起參與白宮與加拿大和墨西哥的專家工作組，以確定在何種條件下可以安全和可持續地放寬限制，」該部門表示。

面對仍然不明朗的情景，令那些因邊境限制一年多來無法探訪親朋好友的民眾和對失去客戶的企業感到失望。自 2020 年 3 月以來，美加墨邊界實際上已關閉，但總統拜登面臨著來自兩黨邊境州國會議員的壓力，他們要求放寬這項旅行限制措施。紐約州共和黨眾議員伊莉斯·斯特凡尼克（Elise Stefanik）說︰「儘管美國在為民眾全面接種疫苗和安全重新開放方面取得了巨大進展，但將旅行限制再延長一個月，這對北部邊境的家庭、企業和社區來說是絕對不能接受的。」她更發表聲明，指責拜登「屈服於加拿大總理賈斯汀·特魯多（Justin Trudeau）不斷拖延的願望」。

紐約州民主黨眾議員布賴恩·希金斯（Brian Higgins）周日接受 CTV 採訪時表示，美加兩國允許國家曲棍球聯盟（NHL）斯坦利杯季后賽最後兩輪的旅行豁免，但卻延長旅行限制，這對邊境分離了15個月的家庭家庭來說是「一記耳光」。他說︰「當你在第二個旅遊季節中期關閉邊境，對加拿大人和美國人都造成傷害，而對未來30天的計劃沒有任何設想，他們將盡其所能逐步或更全面地開放該邊境，這是一種可怕的傷害。」

華盛頓州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）敦促國務院和國土安全部重新開放北部邊境，或至少允許受關閉影響的家庭、房東和企業過境。其他知名民主黨人也對缺乏靈活性的政策表示失望，特別是對於那已經完成了疫苗接種的人群。而參議院多數黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）在本月早些時候訪問水牛城（Buffalo）時說：「我們可以提出一個方案，就是讓已接種疫苗的人出入境。」

上月底，代表南部邊境地區的八名眾議院議員致信總統拜登，呼籲政府重新評估美墨入境口岸的旅行規定。他們要求聯邦政府為邊境城市的疫苗接種率設定一個目標，以解除限制並增加對墨西哥邊境社區的疫苗供應。「我們的社區通過陸路入境口岸連接我們與墨西哥姐妹城市，代表了我們國民經濟的重要動脈。這些港口處理了數千億美元的貿易和商業活動。」眾議員們寫道。

商務和旅遊團體也反對延長限制，以及何時取消限制的不確定性。加拿大國家航空委員會和美國航空公司最近致函加拿大總理賈斯汀·特魯多政府，尋求重新開放邊境的明確路線圖。信中說：「安全地重新開放加拿大和美國之間的跨境航空旅行對於兩國經濟從大流行中復甦至關重要。加拿大和美國擁有世界上最大、最全面的投資關係之一。」

「我們需要開放邊境，」安大略省尼亞加拉瀑布市市長吉姆·迪奧達蒂（Jim Diodati）告訴《今日美國》，他預測失去另一個夏季旅遊旺季將對當地經濟造成「毀滅性」打擊。

本月早些時候，美國政府軟化了對加拿大和墨西哥以及其他數十個國家旅行的建議，建議那些完全接種疫苗的人可以安全旅行，但敦促未接種疫苗的人避免不必要的旅行。拜登政府已與加拿大、墨西哥、英國和歐盟的官員組成工作組，以制定如何安全地恢復旅行的方案。

這些決定可能在很大程度上取決於每個國家有多少人口接種了疫苗以及疫苗如何有效地限制了新冠病毒的傳播。最近幾週，美國、加拿大和墨西哥在這些方面取得了重大進展，但障礙仍然存在。

儘管美國將達不到總統拜登提出，在7月4日前讓 70% 成年人至少接種一劑新冠疫苗的目標，但疫苗接種率仍高於世界大部分地區。目前，全美 53% 的 12 歲以上人口至少接種了一次疫苗。然而，在未接種疫苗的人群中，尤其是在年輕人中，對疫苗猶豫不決。一些共和黨傾向的地區也出現了較低的疫苗接種率和較高的感染率，因為激勵措施未能吸引居民捲起衣袖。

雖然加拿大從去年12月14日開始接種，但到 3 月底才加快了疫苗分發；因此，接種率已達 66.5% ，但只有約 20% 的加拿大人完全接種了疫苗。

由於墨西哥在採購和注射疫苗方面尋求美國的進一步援助，其疫苗接種水平仍遠低於其北部鄰國，不到四分之一的人口接種過一劑疫苗。美國和墨西哥的官員強調需要在取消限制之前提高邊境城市的疫苗接種率。墨西哥總統安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）上週曾表示︰「我們希望為北部邊境的 39 個城市的人口都能接種疫苗，以便盡快開放邊境。這就是目標。」

上週四，墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）的官員開始分發由美國捐贈的 130 萬劑強生公司單劑疫苗。他們一天內接種了近 20 萬劑疫苗，居民們排了幾個小時，隊伍長達數公里。當地衛生官員希望下加利福尼亞州成為第一個實現群體免疫的地區。待當地疫苗接種計劃成功後，墨西哥政府計劃接下來優先考慮索諾拉州（Sonora）、奇瓦瓦州（Chihuahua）、科阿韋拉州（Coahuila）、新萊昂州（ Nuevo León）和塔毛利帕斯州（Tamaulipas）的邊境社區。

根據美國國務院的數據，在大流行之前，每天約有 400,000 人在美國和加拿大之間過境。加拿大旅遊局估計，截 2021 年 3 月，邊境關閉使加拿大的國際旅遊收入損失超過 1500 萬加元。美國和墨西哥有著同樣深厚且相互依存的經濟關係，但已被新冠疫情顛覆。儘管一些貿易仍在繼續，但通過陸路過境點運送貨物的等待時間有所增加，以及墨西哥的國際旅遊收入去年下降了一半以上。

在大流行期間，在健康與經濟權衡間找出合適的政策是一項長期挑戰。好像目前的情況，即使病例數下降，可是找到適當的平衡也沒有變得容易得多。