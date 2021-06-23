（JY編譯）儘管新冠大流行導致了動蕩的經濟局勢，截至2020年年底，華盛頓州領取失業救濟金的人數減少超過 164,000 人。另外，據華盛頓州就業保障部（ Employment Security Department，ESD）的數據，華州2020年平均工資增長了10.1%，達到 76,741 美元；平均每週工資從 2019 年的 1,340 美元增加到 2020 年的 1,475 美元。這是有記錄以來最大的同比增幅最大的百分比。不過，這並不意味著每名上班族的荷包都有鼓脹。

ESD認為平均工資高於一般情況的增長，反應了一個事實，是因為疫情影響的是數十萬名低薪工人失業人而絕大多數高薪工人仍受僱。雖然在經濟衰退期間平均工資上漲是很常見的，低薪非技術職位往往是最先被解僱的；只是這個現象在疫情期間的差距比大衰退期間（Great Recession）更為明顯。

去年疫情期間，工資最低的行業之一╴住宿和餐飲服務業受創最深，出現歷史性的裁員潮；與此同時，收入較高的專業技術工作行業，可以完全遠程辦公，因此裁員的情況相對較少。另外，信息技術產業的平均工資增幅最大，上漲了 16.9% ；零售貿易業增長了 14.6% ；藝術娛樂領域則增長了 14.3%。

ESD公佈的平均年工資用於計算失業工人的失業救濟金，以及帶薪家庭和病假福利（paid family and medical leave benefits）。因此，7 月 4 日或之後首次申請失業救濟金的補助將開始增加，每週最低失業救濟金將增加 至 295 美元，而每週最高失業救濟金將增加到 929 美元。目前，領取最低及最高失業救濟金人數均約為 17% 。

除了失業救濟金和帶薪休假福利外，平均年工資還用於計算僱主支付的失業保險稅。從 2022 年開始，僱主將每位員工年薪的前 62,500 美元繳納指定百分比的保險稅，高於 2021 年的 56,500 美元。而勞工與工業部（Labor & Industries）也使用州平均工資來計算工人的補償福利。

此外，ESD 本月已宣布，在大流行性失業救濟金暫停後，將恢復求職證明要求。從 7 月 4 日那一周開始，任何在華盛頓州申請失業救濟的人都必須證明每周至少有三次求職行動，包括在線和親身申請工作，以及虛擬或面對面的 WorkSource 研討會。並在 7 月 11 日那一周開始向 ESD 提供這些記錄，提交才能繼續領取福利。聯邦《CARES 法案》將 大流行失業補助（PUA ）和大流行病緊急失業補償 (PEUC) 延長至 9 月 4 日，即在華州，符合補助條件的失業人士每週可額外領取300美元的救濟金也將持續到 9 月 4 日。