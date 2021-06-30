（ACS）美國人口普查局（U.S. Census Bureau）在提供有關國家人口和經濟的統計信息方面發揮著至關重要的作用。在新冠疫情期間，人口普查局不得不調整調查和其他數據收集，以確保全國知情的同時保障工作人員和回覆人員的安全。可是疫情擾亂了最全面的關於美國人口信息來源之一的數據收集–美國人口普查局的美國社區調查（American Community Survey，ACS ）。

什麼是美國社區調查(ACS) ？

ACS不像人口普查那樣每十年統計一次所有人口，而是每年對人口樣本（約 350 萬個地址）進行調查，為國家、州和社區創建統計數據，直至「街區」或社區級別。

作為一項年度調查，ACS是許多美國最新、最可靠和容易獲得的地方統計數據來源。這些統計數據在全國范圍內具有可比性，並且在其他任何地方都沒有。

ACS的範圍延伸超過了 2020 年人口普查問卷上的問題，並提供了針對規劃的關鍵信息，比如：亞裔人口和語言細分、教育成就、家庭和個人收入、退伍軍人狀態、通勤時間、殘疾狀態等，結合人口普查，ACS數據有助於確定每年數千億美元的聯邦和州資金是如何分配的。

通常如何收集數據

每個月，當局都會請大約 295,000 個住房單元地址來參與調查，並將每個月的一組地址稱為「小組」。當局會通過兩個階段為每個小組收集數據╴自先是「自我回覆」和然後是「無應答跟進」。

自我回覆︰當局首先向每個地址發送在線回覆邀請。之後，會向未回覆的地址發送紙質問卷，讓他們可以選擇通過郵件回覆。根據他們是否以及何時回應，一個地址可能會收到最多五封鼓勵他們參與的郵件。

無應答跟進︰如果當局沒有在網上或通過郵件收到回覆，可能會派一名現場代表訪問該地址。現場代表使用筆記本電腦引導他們詢問調查問題並記錄答复。

但疫情對在兩個階段收集ACS數據都提出了挑戰。

自我回覆的中斷╴當局從 3 月中旬到 2020 年 6 月暫停了主要活動。與通常的五封郵件不同，當局發送了兩封郵件，其中包括：有關如何在線回覆的信息，以及針對某些地址的紙質問卷以及針對其他地址的在線回覆提醒。

直到 2020 年10月，隨著更多員工重返工作崗位，當局得以恢復，將問卷包郵寄到當前「小組」中尚未回覆的所有地址。另外發送第三封郵件提醒住戶回覆。當局繼續這樣做，直到 2021年 4 月郵寄出第五封鼓勵郵件。

無應答跟進的中斷╴在疫情期間，當局能夠繼續跟進未做出回覆的家庭。當局於 2020 年 7 月恢復了對全國部分地區的訪問，並於 2020 年 9 月在所有沒有居家令的地區恢復了訪問。

對集體宿舍的影響

疫情還嚴重影響了當局從居住在療養院、大學宿舍和監獄等集體宿舍的人那裡收集信息的方式。當局通常依靠個人訪問從集體宿舍收集數據，而與疫情相關的限制暫時停止了這些活動。

當局能夠在適應疫情挑戰的同時，仍然設法收集到通常在調查年度收集的大約三分之二的答覆。