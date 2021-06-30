（JY編譯）在經濟重新開放的情況下，就業市場樂觀情緒升溫，抵消了對通脹上升的擔憂之際，美國 6 月份消費者信心指數躍升至近一年半以來的最高水平。據世界大型企業研究會（Conference Board）週二公佈的調查還顯示，消費者對汽車和家用電器等耐用商品的需求良好，暗示第二季結束時經濟動能強勁。

消費者也熱衷於購買房屋，這表明隨著供應滯後，房價將繼續快速上漲。許多人打算在接下來的六個月裡去度假，主要是在美國度假，這應該會刺激對服務的需求並刺激消費支出。

紐約牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席美國經濟學家奧倫·克拉奇金（Oren Klachkin）說︰「在被關在家裡一年多後，消費者有很多值得高興的事情。展望前景，疫情控制取得進展、就業反彈和儲蓄增加將提振消費者信心，並推動消費者在夏季以極快的速度消費。」

世界大型企業研究會的消費者信心指數從 5 月的 120.0 飆升本月的至 127.3，為 2020 年 2 月以來的最高水平。此前接受《路透社》訪查的經濟學家們預測為 119.0。

調查更加重視正在穩步復甦的勞動力市場。目前，超過 1.5 億美國人已完全接種了新冠疫苗，從而為全面重啟經濟啟創造了條件。

該調查衡量標準基於消費者對當前商業和就業市場狀況的評估得出的現狀指數，從上月的 148.7 上升至 157.7。而基於消費者對收入、商業與勞力市場狀況的短期展望指數從100.9升至107.0。

此外，消費者對未來 12 個月的通膨預期，從上個月的 6.5% 升至 6.7%。

強勁的勞動力市場前景

世界大型企業研究會稱為「勞動力市場差異」的調查，基於受訪者對工作是否充足或難以獲得的看法的數據，6 月份升至 43.5。這是自 2000 年以來的最高水平，高於 5 月份的 36.9。該指標與勞工部備受關注的就業報告中的失業率密切相關。勞動力市場差異的跳升，預示著將於週五（7 月 2 日）公佈的 6 月份就業報告將有好的數據。目前約有創紀錄的 930 萬個職位空缺。

紐約 FWDBONDS 的首席經濟學家克里斯·魯普基（Chris Rupkey）表示︰「如果該消費者數據正確，這可能表明周五的報告中將新增 100 萬個非農就業崗位。」而據《路透社》的預測調查，繼 5 月份增加 559,000 後，6 月份非農就業人數可能增加 690,000 。預計失業率將從 5.8% 降至 5.7%。儘管就業增長有所回升，但願意返回工作崗位的員工依然短缺，使公司擴大招聘的努力受挫。

勞工短缺歸咎於聯邦政府慷慨的失業救濟金，包括在州失業金的基礎上每週再發放 300 美元的補貼。還有因為在大流行期間關閉的托兒中心尚未重新開放，迫使一些父母需留在家中照護孩子而無法返回工作崗位。

目前，至少有 26 個州選擇在 9 月 6 日勞動節前，終止聯邦政府資助的失業救濟金。另外，全美多個學區預計在秋季將全面恢復面授課程，有望擴大勞動力儲備。

房價加速上漲

與 5 月相比，預計本月會有更多消費者計劃在未來六個月內購買房屋、汽車和主要家用電器。這表明即使消費者的支出再次轉向航空旅遊、外出就餐和酒店住宿等服務，但對所謂耐用品的需求仍將保持強勁。

經濟學家預測，本季度消費者支出將再次出現兩位數增長，預計這將使經濟以年化 10% 左右的速度增長。美國第一季國內生產總值（GDP）以 6.4% 的速度增長，為2003年第三季以來的次高水平。

美國加速上漲的房價正在抑制房地產銷售，這可能會限制住房市場對本季度 GDP 增長的貢獻。在大流行期間，歷史性低抵押貸款利率，以及家庭辦公室模式推動了住房需求。此外，由於供應鏈的瓶頸，其他經濟領域也正面臨著短缺與高價。

週二公佈的另一份報告顯示，4月份20座大城市房價指數（S&P/Case Shiller composite index）比去年同期上漲14.9%，為 2005 年 12 月以來的最大漲幅。3月漲幅為13.4%。

另一份報告亦證實美國房價通膨正在飆升，該報告顯示聯邦住房金融局（FHFA）房價指數在 3 月份上漲 14.0% 後，4 月份較上年同期飆升 15.7%，創下新高記錄。經濟學家們不認為這標誌著另一個房地產泡沫正在形成，因為房價激增主要是供需失衡造成的，而不是引發 2008 年全球金融危機的不良貸款行為所致。

信用合作社全國協會（Credit Union National Association）的高級經濟學家喬丹·範·萊恩（Jordan van Rijn）指︰「我們經常被問到是否處於房地產泡沫中，但情況並非如此。目前的房價加速上漲是有結構性因素引起的，例如現有房屋供應量減少、材料和勞動力短缺，以及材料成本上漲等。」