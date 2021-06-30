（本報訊）西雅圖警察局（SDP）臨時局長阿德里安·迪亞茲（Adrian Diaz）表示，隨著街頭槍擊事件頻發和警方人手短缺，西雅圖面臨暴力犯罪激增的威胁。周一晚上，迪亞茲在阿爾基海灘（Alki Beach）發生的致命槍擊事件現場接受《 KOMO 》新聞採訪時說，僅今年以來，西雅圖就發生了 220 多起槍擊事件。

警察局長表示非常擔憂，他指因槍擊事件的受害人數已經遠遠超過去年總數。而且現在正值槍擊案高鋒的夏季，他對此表示感到沮喪。他又指近 90% 槍擊事件受害者均為20歲或以下青少年。

迪亞茲己不是第一次親自接管槍擊案件，他呼籲採取措施收回槍枝，盡量減少槍擊暴力的發生。在暴力事件激增的同時，迪亞茲表示，他正面臨著警力嚴重短缺的問題，令治安形勢嚴峻；與此同時，有許多人士要求都在要求削減警察經費。

由於在過去一年半內大約有 260名警員離職，使迪亞茲目前面對著一個巨大的人員配備危機，無法有足夠的警力加強巡邏，防治犯罪。這導致「廣泛的暴力行為」正在發生，尤其是在青年、無家可歸者營地和隨機性槍擊事件。他指，每件暴力事件都需要不同的處理手法。

「這是（警力不足、暴力事件增多）我至少在過去七個月裡一直在提出的問題，我們如何解決這些問題？」迪亞茲指現在是一個充滿挑戰的期間，而SDP每天都在努力維持治安。