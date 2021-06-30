（JY編譯）僅僅兩年，大西雅圖的房地產市場變化超大。大約在 2019 年的這個時候，大西雅圖地區的房價下跌，全國的房價增長正在放緩。到 2021 年，大西雅圖再次成為美國最熱門的房地產市場之一，該地區和全國的房價以創紀錄的速度攀升。

根據周二發布的標準普爾凱斯·席勒（CoreLogic Case-Shiller ）房價指數，西雅圖都會區 4 月份的獨立屋（亦稱單戶住宅）價格較上年同期上漲 20.2%，這是該地區有史以來最大的 12 個月漲幅。該指數反映了金縣，皮爾斯縣（Pierce）和斯諾霍米甚縣（Snohomish）部分地區的房價，以及滯後兩個月。

從事科技工作並在今年春季在史蒂文斯湖（Lake Stevens）買了一套房子的特拉維斯·梅德爾（Travis Meidell）指，他從去年起搜尋合適的房屋過程不容易，當地的地房地產市場「變得更具競爭力」，相當激烈。

標準普爾董事總經理克雷格·拉扎拉 (Craig Lazzara) 在一份聲明中表示，即使全美房屋價格平均上漲了 14.6%，西雅圖的價格上漲速度也快於全國，並表示「這實際上是標準普爾 CoreLogic Case-Shiller 指數 30 多年來的最高數值。」

一年多來，購房者的大量需求、房屋供應緊張和超低利率推動了全國房地產市場的瘋狂增長。雖然最近有一些跡象表明買家需求可能最終會下滑，但 4 月份的情況仍然很火爆。

瘋狂的房地產市場暴露了大流行期間經歷的巨大鴻溝，許多低薪工人在疫情爆發初期失業，而其他人則在家工作，再加上科技股飆升，除了失業人群其他階層幾乎沒有收到任何影響。同時不斷上漲的住房成本也可能加劇住房所有權方面的種族差距。Redfin最近的一項調查發現，在購買房產方面，非裔房主比白人房主更有可能做出經濟上的犧牲，比如多做一份工作，以買得起他們的第一套房子。

根據 Case-Shiller 指數，在 4 月份的主要都會區中，只有鳳凰城（Phoenix ）和聖地亞哥（San Diego）的同比增長速度高於西雅圖，均約為 22%左右。該指數報告了三個月的房價滾動平均值。

但並非西雅圖地區的每個地方都出現了相同的趨勢。近幾個月來，許多最難買房的市場都在西雅圖以外。

據房地產網站Zillow的數據，今年 4 月和 5 月，斯諾霍米甚縣和皮爾斯縣部分地區的房價同比上漲了17%至22%，而西雅圖的房價則同比上漲了 9% 至 11% 。熱點地區包括斯諾霍米甚、米爾溪（Mill Creek）、史蒂文斯湖和皮爾斯縣的帕克蘭（ Parkland）。

下周將發佈的本地房屋銷售新數據將顯示華盛頓州西部的房屋需求是否已經開始放緩。

CoreLogic首席經濟學家辦公室副首席經濟學家塞爾瑪·赫普（Selma Hepp）週二預測，今年剩餘時間裡，全美房價漲幅將繼續保持在兩位數。

赫普認為，雖然令人瞠舌的價格上漲可能會讓人想起2008年的崩盤，但目前的抵押貸款利率仍比 2005 年低 50%，加上「當時房價增長達到了頂峰，使抵押貸款支付與家庭每月收入的比率較今天更低。」