（Susie編譯）西雅圖下一任市長不管花落誰家，大概率都會在自駕車和公共交通的天平上繼續偏向後者，為公交車、自行車和行人謀取福利。

市長候選者的佼佼者們都選擇了支持低費用的公交系統。一部分人支持開放全市範圍內免費乘坐公共交通，另外一部分人則提倡在特定區域提供免費服務，或者在低收入地區減低費用。

當然了，作出承諾容易，守住卻很難。即將離任的市長珍妮·杜肯（Jenny Durkan）入駐辦公室時就曾經承諾要在2021年之前完成市中心堵車收費項目，然而這一想法始終未見進展，即使在最新一屆的候選人裡都未見絲毫推進。

Sound Transit 3 輕軌擴建項目目前短缺了60到120億美金，並因為一些所謂的「重組」項目停滯至今。候選人們也沒有提議削減資金，尤其是在確認拜登政府會否會從聯邦基建項目資金裡向Sound Transit 分撥20億之前。

據《西雅圖時報》，以下幾個問題是候選人在最近幾次採訪中表現出特別關注、或給出了解決提議的。

科琳·迴聲霍克（Colleen Echohawk）表示解決西雅圖的流浪人群問題是「需要一定花費的」。如果資金到位了，她會跟受影響最大的社區溝通，進一步推動免費公交的計劃。不過目前她還沒有完全投入到這項工作。

作為給當地居民提供住房服務的非盈利機構西雅圖酋長俱樂部（Chief Seattle Club）的前主任，迴聲霍克計劃給社區內的居民提供各種補貼和禮卡，也計劃在幾年內推遲收取堵車費、或向開車進西雅圖市中心的市民收取費用的的計劃。

她在交通領域的主要想法就是解決大橋維護費用，以及鼓勵更多的人由開車轉變為乘坐公共交通。

傑森·法瑞爾（Jessyn Farrell）說道︰「乘坐公共交通的費用就應該被取消」 她是前華盛頓州眾議員，也是促進公交系統發展的非營利組織交通選擇聯盟（Transportation Choices Coalition）前執行主任。

「對我而言，一個良好的交通系統本質上就是讓人們可以方便地到達想去的地方，而乘坐費用則是一大障礙。」法瑞爾表示。「其次，取消公共交通費用也能為大家創造一個更平等友好的交通環境。」

「最後，關於取消公交費用我們也已經有了成功的試驗。由華州大學等資助的預付費 U-Pass 和在 2012 年被取消的西雅圖市中心地區的免費乘車區段項目，就成功吸引了更多的公交乘坐者。」法瑞爾進一步解釋。

據2019年數據顯示，金縣公交服務部（King County Metro Transit）依靠每年1億8千萬美金的資金支持， Sound Transit 也是靠賺取的 9800萬美金維繫。

如果沒有這筆錢，公交系統怎麼才能全線運營呢？法瑞爾建議實行市縣范圍內的聯合性車牌費用漲價，並在輕軌替代了部分Metro路線後，重新安排公交車的服務時間。

她提議設立固定的 100 英里健步道（Stay Healthy Streets），並在部分地段設立路障禁止機動車進入，只向行人開放，讓人們可以放心地步行、騎車或跑步。同時設立更多的自行車道和100多英里的公交車道。

西雅圖市議會主席主席洛雷娜·岡薩雷斯（M. Lorena González）的設想是，西雅圖市民們可以用15分鐘內的步行或自行車騎行就可以到達學校，醫院或者超市。她會將之前計劃而未實行的公共交通項目推行開來，並解決一系列新的交通問題，以求讓居民們不開車就能實現自由方便出行。

她計劃通過減少道路上的車道，以及取消部分地區的停車位來限制車輛，創造更安全舒適的街道環境，並為行人設立更多的步行區域，尤其在事故多發區。更具體來說，她想禁止車輛進入派克市場（Pike Place Market）和志願者公園（Volunteer Park）的部分地區，並嚴禁保持健康街區（Stay Healthy street）及保持行進（Keep It Moving）道路上的過徑車輛。

同時，她也想通過電子攝像頭和自動罰單系統來約束交通規範。不過這將改變華州州法中關於攝像頭只能安裝在學校周邊地區的規定。岡薩雷斯表示，她也支持在公交車專用車道上安裝攝像頭，以提高公交系統的車速和效率。

曾任西雅圖市議會第 2 區議員的布魯斯·哈雷爾（Bruce Harrell）指著自己額頭上的車禍傷疤，表示公共交通是讓他本人有切膚之痛的重大問題。2015年，在發生可怕的撞車事故後，他將雷尼爾大道南（Rainier Avenue South）通往哥倫比亞市（Columbia City ）的限速降低到 25 英里/小時，當時他是該區的區議員，他將該立法歸功於自己。

「我的很多選民都是重度駕駛依賴者，一出門就要上車，且不會考慮更換交通方式。因為他們最看重的是如何快速到達某地。」哈雷爾說道。他本人依然堅定支持「零傷亡」（Vision Zero）計劃，並為此在近年內進行了多次艱難的溝通。

「零傷亡」是一項旨在2030年前消除所有交通事故的保證計劃。去年一年，西雅圖的車輛事故中共有 24 人死亡，144 人嚴重受傷。

哈雷爾呼籲在社區和金縣公交同意的前提下安置更多的限速攝像頭。「雖然人們不喜歡這些攝像頭，但是數據顯示它們確實能夠降低車輛速度，並減少警察開罰單時的誤判。」

哈雷爾同時表示，提高人們遵守交通規則、減少超速駕駛的教育活動也很有必要。

本身作為一名步行愛好者，市議員特蕾莎·莫斯克達（Teresa Mosqueda）的臨時政策經理安德魯·休斯頓（Andrew Grant Houston）表示如果自己當選了市長，一定要讓跟他一樣不喜歡開車的市民們的生活變得更加方便和輕鬆。

他的首要任務會是推行一項全市範圍內的車牌費用，收取的資金用於資助更多的公交車線路。他表示，「最好的服務就是你到距離最近的公交站乘車，根本不用考慮下一班車什麼時候能來。」

不過對於大型項目來說，他會從華州和聯邦政府的資金中尋求幫助。西雅圖市最新的 $20 車輛稅只能覆蓋50%的橋樑維護費。因此，他會更多藉助當地資金來推行計劃。

西雅圖已經不是原先那個「以服務為中心」的城市了，來自 Broadview 地區的電子承包商經理特·蘭利（Art Langlie）說道。

「我通勤常走的130街路況極差，正好經過城市的維修區，去年我已經因為經過這段破路時，地上碾過拋起的石子而報廢了2個輪胎加2塊擋風玻璃。」

他預計不少鄰邊地區會像西西雅圖一樣淪為偏遠地區，因為自 2020 年 3 月以來，西西雅圖低橋（也稱為斯波坎街橋）的裂縫就導致了該大橋的緊急停用。這種情況可能會在其他繁忙大橋上發生。

「基本上所有100年以上的吊橋一經審查，都會面臨停用。西雅圖自 7 月1日啟用的 $20 車輛稅應該用來保護這些橋樑。」他指出。

與此同時，他也計劃禁止車輛進入派克市場，並將限制一些市區街道的通車，用以支持室外餐廳的運營。不過蘭利也有些擔心疫情會讓部分遊客因為考慮到潛在的衛生風險和安全性而不敢乘坐市內公交。

幾年前，西雅圖交通部（SDOT）在加菲爾德高中附近重建了第 23 大道時，該市在施工期間將四車道減少為一條南行車道。城市經濟發展專家蘭斯·蘭德爾（Lance Randall）收到了不少小商戶的投訴，指工程影響了他們的客流。在蘭德爾的幫助下，西雅圖市向商家支付了 650,000 美元的救濟金。

蘭德爾指，這顯示出市政府在進行任何項目前，需要更加謹慎和有策略性。

蘭德爾建議設立一項修復和維護橋樑的基金，以及一項為期 25 年的基礎設施計劃，以穩步更換老化的道路、橋樑和人行道。同時他反對取消過境票價，因為城市確實需要資金用來支付費用。他亦會考慮在市中心建立一個有限的免費乘車區。