（JY編譯）由於傳染性更強的 Delta 變異新型冠狀病毒株正在在全球多個國家迅速傳播，傳染病專家們正在權衡是否需要為接種強生單劑疫苗的美國人加補一針輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗。據《路透社》報導，有數名接種強生疫苗的傳染病專家表示已加補一針其他疫苗；但目前沒有關於結合兩種不同疫苗是否安全有效的公開數據，也沒有得到美國衛生監管機構的支持。

傳染病專家們爭論的焦點是╴強生疫苗對最早在印度發現、現在在許多國家廣泛傳播的 Delta 變體的保護作用有多大。美國疾病控制與預防中心（CDC）主任羅謝爾·瓦倫斯基（Rochelle Walensky）曾警告說，Delta變種病毒可能將很快成為美國疫情中的主要毒株及導致更嚴重疾病。

目前沒有大量的數據顯示強生疫苗對該新變種病毒起保護作用。然而，已有英國的研究表明，接種兩劑輝瑞或阿斯利康（AstraZeneca） 疫苗對該新種變體的保護作用明顯高於一劑疫苗。

白宮新冠疫情應對團隊高級顧問安迪·斯拉維特（Andy Slavitt）上週在其社交媒體上提出了這一想法。至少有6位知名的傳染病專家表示，美國監管機構需要盡快解決這個問題。

斯坦福大學教授邁克爾·林（Dr. Michael Lin）博士說：「毫無疑問，接受強生疫苗的人對疾病的保護能力低於接種其他兩劑疫苗的人。想用採取簡單步驟來防止糟糕結果的原則來看，這完全不用多想（沒可能）。」

目前CDC 不建議接種第三劑疫苗，該機構的顧問在上週的一次公開會議上表示，尚無明顯證據表明疫苗的保護作用在下降。

天普大學藥學院的傳染病專家傑森·加拉格爾（Jason Gallagher）最近在費城一間自己管理的疫苗診所接受了一劑輝瑞疫苗。他在去年 11 月的臨床試驗中，接種了強生疫苗。加拉格爾表示，他關注到英國的數據顯示，接種一劑疫苗的人對 Delta 變體的抗體水平較低。他說︰「雖然美國的疫情已有很大好轉，但 Delta 變種正在蔓延，而且在美國迅速流行，單劑疫苗的突破性感染更令人擔憂，所以我決定冒險加補一針。」

目前，已經有超過56%的美國成年人完成疫苗接種，以及新冠病例數、住院率和死亡人數都在急劇下降。強生表示，正在測試其疫苗對實驗室中培養的 Delta 變體有否免疫反應，但目前尚無數據。

早期在美國的大型試驗中，兩種 mRNA 疫苗（輝瑞或莫德納）均顯示出約 95% 的有效率；而強生疫苗對預防中度至重度新冠感染的有效性約為66%，當時更具傳染性的變異體已在全球範圍內傳播。

薩斯喀徹溫大學（University of Saskatchewan）疫苗和傳染病組織（Vaccine and Infectious Disease Organization）的研究員安吉拉·拉斯穆森（Angela Rasmussen）博士也在Twitter上表示，她在 4 月份接種了強生疫苗後，上週已經接種了一劑輝瑞疫苗。拒絕接受采訪的拉斯穆森鼓勵接種強生的美國人與他們的醫生討論否需要再打一劑。她在推特上寫道：「如果你生活在一個整體疫苗接種率比較低的社區，我建議你強烈考慮這樣做。」

貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）的疫苗專家彼得·霍特茲（Peter Hotez）博士在推文中表示，多加第二劑強生或其中一種 mRNA 疫苗，可能會提供更廣泛的保護，「但我們需要數據和CDC-FDA 的指導。」

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）正在進行一項試驗，以確定是否需要追加一劑莫德納疫苗來提高目前所有授權疫苗的防禦能力。NIAID微生物學和傳染病部臨床研究副主任約翰·貝格爾（John Beigel）博士告訴《路透社》，該機構希望在 9 月之前獲得一些實質性數據，以幫助監管機構就加強針決策做出決定。他指，只要美國的新冠病例數保持在較低水平，強生疫苗接種者應該等待更多的數據再行動。

莫德納疫苗在實驗室研究中顯示能夠對抗 Delta 變體

莫德納製藥商周二（29日）稱實驗室試驗顯示，其新冠疫苗有效對抗 Delta 變異病毒，但與原始菌株相比，可能略有削弱。

該研究是對8名參與者在接受第二劑莫德納疫苗（mRNA-1273）一周後獲得的血清進行的。據藥商稱，針對所有變體進行了測試，包括三種譜系的 Beta 變體，莫德納疫苗都產生了抗體反應；但在針對下，疫苗對首次在中國發現的原始冠狀病毒毒株的中和活性仍然較弱。另外，數據顯示，該疫苗在產生針對 Delta 變體的抗體方面，比在南非首次發現的 Beta 變體更有效。

首席執行官斯蒂芬·班塞爾（Stephane Bancel）在一份新聞稿中表示︰「這些新數據令人鼓舞，並加強了我們的信念，即莫德納新冠疫苗對新發現的變異毒株有保護作用。」