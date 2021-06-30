（本報訊）17個月前，在華盛頓州斯諾霍米甚縣確認美國首例新冠狀病毒病例。其後華州報告了大約 2,200 例新冠病例和 110 例死亡，州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）不得不採取行動。去年 3 月 13 日，英斯利首先下令該州所有學校關閉校園，其次是酒吧、餐館、娛樂場所和娛樂中心，然後將命令擴展到所有非必要業務，及「居家令」。自那時以來，該州報告了超過 414,000 例病例和近 6,000 例死亡。

終於，華州於 6 月 30 日全面重新開放經濟。

隨著華州重新開放，將有 3 個重大改變。首先，餐館、雜貨店、商店、劇院和博物館等商業和公共場所將不再限制客容量。但是，超過 10,000 名參加者的大型室內活動的容量將限制在 75%，除非舉辦單位要求參加者提供接種疫苗證明。第二，餐廳、雜貨店、商店、劇院和博物館等公共場所將不再要求保持社交距離。第三，隨著政府限制的取消，保持安全和了解風險更是成為個人和組織自己的責任。

重新開放後，以下將維持不變：口罩佩戴指南不會改變，並將繼續遵循州的口罩衛生令以及勞動和工業部的當前指導；請隨身攜帶口罩，因為所有企業和組織都有權要求進入的每個人都佩戴口罩；所有未全劑量接種疫苗的人應繼續在室內公共場所佩戴口罩；每個人都必須繼續在醫院和其他保健場所、監獄和牢獄、無家可歸者收容所、學校和托兒場所以及公共交通工具上佩戴口罩；旅客應繼續遵循 CDC 的建議。

一份報告發現，完全接種疫苗的人暴露在Delta變體下也可能會將病毒傳播給他人，但完全接種疫苗的人傳播病毒的可能性低於未接種疫苗的人。

什麼是 Delta 變種？我需要不一樣的措施來保護自己嗎？

Delta 變種是美國六種冠狀病毒「令人擔憂的變種」之一。它比目前最常見的美國菌株 Alpha 更具傳染性（多 25-60%）。據華盛頓州衛生部（DOH），Delta 變種可能會成為美國最常見的冠狀病毒株。目前，該變種佔金縣新病例的 7%左右，占美國新發病例的 10%。

根據最新的研究，輝瑞（Pfizer）和 莫德納（Moderna）的 mRNA 疫苗在接種第二次劑量兩週後阻止 Delta 變種感染的效果約為 88%。然而這些疫苗在接種一劑後只有 33%的有效。因此，完成兩劑疫苗的全劑量接種是非常重要的。研究人員在繼續研究強生的單劑量疫苗對抗 Delta 變種的有效性，預計它也能提供很大的保護。

另外，疫苗有助於保護感染了新冠的人免受重病侵襲和住院治療。因此，符合資格接種疫苗的人接受全劑量接種疫苗，是保護自己和其社區免受 Delta 變種和其他冠狀病毒毒株感染的最佳方式。對於尚未接種疫苗的人，新冠狀病毒變種是最大的危險。在疫苗接種率低的社區中，已出現更嚴重的 Delta 變種疫情。

尚未全劑量接種疫苗的人可以通過繼續在室內公共空間佩戴口罩、與他人保持距離，以及在出現任何 新冠症狀或接觸過新冠患者後立即接受檢測來幫助保護自己和他人。

儘管金縣已有超過 70%的 16 歲及以上的人接種了 COVID-19 疫苗，仍有許多人沒有新冠疫苗接種的保護。

未接種COVID 疫苗的人包括：金縣尚未獲得接種疫苗資格的 30 多萬名 12 歲以下兒童；免疫系統因癌症、醫療或藥物等疾病而減弱的人；因交通不便、兒童保育或帶薪假等障礙而不能接種疫苗或復原的人，以及因經歷了種族主義或傷害後對醫療保健系統和/或政府有疑慮或不信任的人。

未接種疫苗的人需要繼續遵循華盛頓州的指導來保護自己和他人，包括在室內和​​在擁擠的戶外活動中，可能有尚未接種疫苗的人在身邊時佩戴口罩。未接種疫苗的人也應該採取其他預防措施，包括限制與未接種疫苗的人進行室內活動，確保室內通風良好，洗手和保持社交距離。

我們如何保護社區中的每個人

如果您符合資格接種疫苗，請接種疫苗並鼓勵其他人也接種疫苗。當更多的人接種疫苗時，我們的社區就能得到更好的保護。疫苗接種是免費的，在許多地方都可獲得：kingcounty.gov/vaccine

打了疫苗的人仍可選擇在公共場所繼續佩戴口罩。 有些人可能會選擇繼續佩戴口罩，例如有更高風險被嚴重感染，有潛在的身體健康狀況，或與更高風險人士有密切接觸的人。有些人選擇繼續戴口罩則是因為對未接種疫苗的人戴口罩以示支持，又或者因為他們覺得戴口罩更安心。而有些人戴口罩是因為其他呼吸道疾病或過敏原困擾。

有些人可能會選擇繼續佩戴口罩，例如有更高風險被嚴重感染，有潛在的身體健康狀況，或與更高風險人士有密切接觸的人。有些人選擇繼續戴口罩則是因為對未接種疫苗的人戴口罩以示支持，又或者因為他們覺得戴口罩更安心。而有些人戴口罩是因為其他呼吸道疾病或過敏原困擾。 企業可以選擇要求顧客佩戴口罩。