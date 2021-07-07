（JY編譯）由於水中發現了數量驚人的糞便細菌，華盛頓州 4 個縣、共有 10 個沿普吉特海灣的海灘處於「不要接觸」（no contact）警告之下。華盛頓州生態部指在常規採樣中檢測到高水平的糞便細菌後，以下 10 個需立即海灘關閉，直至另行通知。包括杰斐遜縣（Jefferson County）的Irondale Beach Park和Point Whitney Tidelands；金縣的Saltwater State Park、Redondo County Park、Des Moines Beach Park和Carkeek Park；梅森縣（Mason County）的Potlatch State Park、Twanoh State Park和Belfair State Park；以及瑟斯頓縣（Thurston County）的Burfoot County Park。

上週三柯克蘭（Kirkland）的Juanita Beach、楓樹谷（Maple Valley）的Lake Wilderness Beach和貝爾維尤的Newcastle Beach，在金縣自然資源和公園部（King County Department of Natural Resources，DNR）的科學家發現了高水平的大腸菌群後被關閉。預計本周DNR將再次測試水質，海灘可能會重新開放。

高細菌水平並不總是意味著有污水洩漏事件。狗和水禽等動物的排泄物也會造成水源污染。據DNR，金縣將每週兩次從關閉的海灘中收集水樣以監測細菌水平。

金縣水和土地服務局（Water and Land Services）在其網站上寫道︰「我們測試所有溫血動物（包括人、狗、鵝和鴨）腸道中存在的一種無害細菌。我們使用細菌濃度來預測因水中可能存在的細菌而生病的風險。」

然而，有科學家認為是大熱浪與極端高溫，使更多人湧向該地區的水域降溫，加速細菌的生長。在破紀錄的熱浪期間，最高氣溫達到 110 度，但普吉特海灣較淺地區的水溫只有 70 度。