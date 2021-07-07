(第一行，左起) 中僑互助會及中僑基金會行政總裁周潘坤玲女士 、 2021 中僑網上百萬行共同主席李正強先生 、2021 中僑網上百萬行共同主席劉寶喜先生。 (第二行，左起) 中僑基金會主席許祖澤先生、 TD 代表 Nelson Wong 先生、 Vancity 代表 Owen Shao 先生。 (第三行，左起) 中僑互助會主席楊子亮先生、 中僑基金會高級經理李紹明先生。

(溫哥華消息) 中僑基金會很榮幸能連續第三十六年主辦溫哥華的年度籌款活動，中僑 百萬行。在省衛生官及防疫指引下，今年將於 7 月 23 至 25 日繼續以網上形式舉行，官方網站為 http://walk.successfoundation.ca。

中僑基金會主席許祖澤先生表示：「我們非常期待今年的百萬行，因為這不僅是大溫最具代表性的籌款活動之 一，更是近年抗疫的一個轉捩點。在此感謝今年的共同主席劉寶喜先生(Terry Liu) 、李正強先生(Jeffrey Lee) 和其他委員會成員的加倍努力和付出，讓大家能參與這個不一樣的網上百萬行。」

是次活動的主題是「與健康同行」，籌款目標為$255,000，為支援中僑互助會因欠缺政府資助或資助不足的 社區必須服務項目，對象為家庭、青少年、婦女及長者等。

中僑互助會及中僑基金會行政總裁周潘坤玲女士表示：「在我們對疫情感到樂觀的同時，也不要忽略了社區中 主流以外和被社會邊緣化的群體。希望所有善長、贊助商及社區團體鼎力支持百萬行，你們的參與和捐款能夠 讓中僑的重要服務和現有項目繼續運作，促進長者、婦女、青年人和家庭的身心健康發展。」

2021 中僑網上百萬行是一個多元和家庭共融的活動，誠意邀請各界人士於 7 月 23 至 25 日瀏覽 http://walk.successfoundation.ca，屆時將會出現一個大溫哥華地區的步行路線地圖作參考，並附設其他可參 與的活動，一同體驗這個獨特的網上百萬行，大會主持人是2020年溫哥華華裔小姐季軍吳曉鈴。