（JY編譯）據《美聯社》，一位聯邦法官支持西雅圖市議會於 2017 年通過的租房者保護法案，該名法官認為這是減少住房歧視的合理方法。

根據 2017 年通過的《公平機會住房條例》（Fair Chance Housing Ordinance），禁止大多數房東向住房申請者詢問其犯罪歷史，以及根據犯罪歷史驅逐租房者或拒絕向租房者提供住房。

西雅圖市議解說指，他們正在努力減少有犯罪記錄的人的住房障礙，並減少住房方面的歧視；因為有色人種在刑事司法系統中所佔比例過高，該保護措施是消除系統性種族差異的一種方法。

《公平機會住房條例》引起一群房東的不滿，他們於 2018 年提起訴訟，稱該法案禁止他們詢問犯罪歷史是侵犯了他們的財產和言論自由權。

週二（6日），華州聯邦地區法院╴美國華盛頓西區聯邦地區法院的資深法官做出了有利於該市的裁決，支持該項租客保護法案。他說道︰「該條例是西雅圖實現目標（歧視）的合理手段。」

西雅圖市政府官員對裁決表示滿意。 該立法的發起人、議員麗莎·赫伯德（Lisa Herbold）表示，對已被定罪的人拒之門外是「累犯秘訣」（recipe for recidivism）。

市檢察官皮特·霍姆斯（Pete Holmes）在新聞發布會上說：「刑事定罪不應被判終身流落街頭。住房是穩定一個人生活的核心，所以我感謝法官今天做出了合理的法律判決。」，旨意人們應該支持前罪犯重新進入社會。

代表房東的太平洋法律基金會的律師伊桑·布萊文斯（Ethan Blevins）表示，他預計會提出上訴。他指當西雅圖市本身在某些情況下檢查犯罪記錄，如對許可出租車司機時，該市禁止私人業主檢查租賃申請人的犯罪記錄是不公平的。布萊文斯更說：「我們相信這將成為上訴中的一個論點。」