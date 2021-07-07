（JY編譯）華盛頓州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）週二（6日）宣布，因野火風險不斷增加，華州進入緊急狀態。另外，英斯利簽署行政令，在全州範圍內禁止大多數戶外生火或出於農業目的生火，至9月30號。

英斯利在新發布的一份新聞稿中說：「近幾年跨越全州具破壞性的野火不止摧毀城鎮、燒死牲畜並導致空氣質量持續數週非常不健康，我們不希望這些情況重演。」他補充說，該州正面臨歷史性的乾旱並且已經出現了危及生命的破紀錄高溫。「我們必須保持警惕，盡一切努力防止野火，以及隨之而來的生命和財產損失。」

根據該公告，禁止的戶外生火包括在住宅庭院範圍內以燃燒方式處理垃圾和雜草、清除地物（開荒）、非許可的地方內燃點營火、篝火等。除非地方當局頒發了消防許可證，否則不能進行出於農業目的生火活動。

該命令允許包括在私人庭院內使用燃氣灶和木炭烤架。但是這兩項活動都必須在距離易燃植物至少 5 英尺，以及在不易燃的土地上進行。此外，根據公告，允許在州、縣和市政公園和露營地點燃篝火，但必須遵守點燃規定。

英斯利辦公室表示，所有這些活動都必須按照當前和持續的限制進行，禁令中的任何內容都不能取代市或縣政府等授權的更嚴格的規定。該公告還啟用了華州國民警衛隊，以幫助在野火發生時，做出及時反應，保護家園。公共土地專員希拉里·弗蘭茲（Hilary Franz）在新聞稿中表示，該州在初夏的火災數量創下了歷史新高。