隨著各地口罩禁令的取消、一些州開始全面重啓計劃，我們正在迎來很多室外活動的回歸。一些新店的開設計劃也正在加緊實施，我們又開始在街上看到大排的長隊、一售而空的演唱會票、隨時可能訂滿的酒店旅館……

無論你是否有準備完全回到曾經的無拘無束的日常，我們整理了適合各種年齡段和興趣的部分夏季活動，無論你想出遠門，還是只想在市內好好逛一逛，或是帶上小朋友來一次可可愛愛的親子游，希望大家都能找到喜歡的活動：

露天汽車電影院

BECU每年都會舉辦的Drive-in Movies（露天汽車電影院）今夏開始一直到八月，每周都可開車到Redmond的Marymoor Park觀影，今年已是舉辦的第17年，票價為$30每輛車。

場地里還有food truck可以買吃的，可帶狗狗，記得帶上小毯子和爆米花開車去看電影吧！每周電影列表及購票：

Amazon Fresh新店

位於Bellevue Factoria的第一家亞馬遜Fresh生鮮超市近日正式開業，不用結賬推著購物車就走已然成為市民們到訪的又一打卡地點，剛開業時甚至有人淩晨4:30就來排隊，早7點開門前有超過兩百人等在超市門外。

超市採用購物全監控和攝像頭系統來追蹤購買商品，顧客用手機掃碼進入，購物金額會自動在其亞馬遜賬戶扣除。你準備好去體驗拿著東西就走不用到收銀台付錢嗎？

Everlane常駐新店

網絡起家、註重可持續的服飾品牌Everlane將在六月底於University Village開設新店，Everlane實體店坐落在Athleta和Aveda附近——此前2018年時Everlane在現在allbirds的位置開設過pop-up。

很多時尚品牌進駐的U Village也太好逛了吧！你會去逛逛嗎？

夏天的本地啤酒禮盒

西雅圖本地啤酒品牌 Elysian Brewing 為慶祝成立25年，推出特別版啤酒大禮盒“the XXV”，包括23種最經典和受歡迎的啤酒口味，其中有些口味為限量版，比如Jasmine Avatar口味。

野生動物園看動物寶寶

位於Eatonville的野生動物園Northwest Trek最近迎來好多新成員寶寶——今年五月迎來一只山羊寶寶， 三只小麋鹿，三只大角羊寶寶，還有好多動物寶寶即將出生。動物們可在723英畝大的森林公園里隨意活動，游客可乘坐觀光車游玩，之後想去看看動物寶寶們嗎？

地址：11610 Trek Dr E, Eatonville, WA 98328

侏羅紀公園來了？

西雅圖動物園Woodland Park Zoo可以看恐龍？Dinosaur Discovery恐龍探索主題活動已在5/1開放給大眾，活動到9/6結束。真實大小的恐龍糢型將游覽者帶回侏羅紀時代，適合帶小朋友參觀，是全家出游的不錯選擇。

需要另外買票（動物園門票不包括恐龍展門票）每人5刀: https://www.zoo.org/dinosaurs

Lake Chelan“浪”起來

為夏天的到來做好準備嗎？原來全球最大的室外站立式沖浪泳池Lakeside Surf坐落在華州的Lake Chelan, 現已開放給大眾，可預約。

深水沖浪池由Citywave USA創建, 浪花可高達6英尺寬於54英尺，對於想學習沖浪的同學來說是個好選擇。Lakeside Surf位於Slidewaters Waterpark水上公園旁，預約網址：

https://www.lakesidesurf.com/surf

Crystal Mountain豪華高山露營

雷尼爾雪山國家公園旁的水晶山Crystal Mountain今年夏天將開放glamping場地- Crystal Sky Camp預約，20個king-size大牀露營帳篷可入住，還有戶外篝火爐加各種戶外活動，是舒適的露營選擇。去年我們也曾專門介紹過夏天的Crystal Mountain同樣不容錯過：

Getaway | 熟悉又陌生的角落 · 纜車爬山騎馬親子樂游、誰拍誰好看

暫時只接受20人-50人的預訂，如果計劃今年夏天結婚或者團建又或是朋友家人聚會，會是個不錯的場地選擇，服務包括洗澡設備/餐飲/wi-fi和上山交通。需乘坐兩次chairlift到達6千英尺的露營地，7月1日開始接受預訂到9月底結束預訂。如果感興趣可以聯系：

https://crystalskycamp.com/contact/

阿拉斯加豪華游輪回歸

西雅圖到阿拉斯加郵輪航線正在回歸，Holland America將於7/24到10/2之前重啓10次Nieuw Amstrerdam郵輪之旅，起點為西雅圖，7天行程將在阿拉斯加城市Juneau/Icy Straight Point/Sitka/Ketchikan停靠，乘客和海上工作人員均需全部接種疫苗。

普通費用為每人$799, 全包費用為每人$1079，取消制度靈活。你準備好郵輪旅行了嗎？

華州嘉年華九月回歸

在Puyallup舉辦的華州嘉年華Washington State Fair九月將回歸！具體開放時間為9月3到26日，每周二和9月8日不開放。

去年因疫情取消，是舉辦80年來頭一次。現場演唱會現已可網上購票，更多購票信息可以到訪官網：

https://www.thefair.com/