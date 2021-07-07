（JY編譯）2022 年 1 月起，許多華盛頓州納稅人將多付一項新稅收╴長期護理稅，向長期護理保險基金支付費用。華盛頓州是美國第一個實行此類公共資助計劃的州。該項目名為「華盛頓州關懷基金」（WA Cares Fund），於 2019 年由州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）簽署成為法律。

該項目負責人本·維格特（Ben Veghte）說：「華盛頓州 85 歲以上的人口將在未來 15 年內翻一番，」但近幾年來居家護理人員（stay-at-home caregiver）數量的減少，因此需要該計劃保障華州居民以後的長期護理服務。他說︰「20 到 30 年前，很多家庭都有人留在家裡照顧孩子和老人。但現在大多數家庭讓所有成年人都在外工作，以維持生計。」

從明年 1 月 1 日起，華州所有年滿18歲、每年工作至少500小時的受僱人士將開始通過從每筆工資中自動扣除 0.58% 工資稅，投入「華盛頓州關懷基金」。目前華州的年薪中位數為 52,000 美元，按該中位工資來算，即每月要為該項稅款支付 28 美元。

到 2025 年，或者在過去 6 年至少 3 年、或者 10 年以上繳納此稅後，華州受僱人士可以領取福利。無論過去繳納多少稅，每名納稅人最多只能領取36,500 美元的一次性付款，用於支付長期護理費用。此外，必須有以下 3 項需要他人協助的活動，才能申請長期護理金，包括：認知障礙、日常生活活動如穿衣、吃飯、洗澡、個人護理、上廁所和藥物管理等。

維格特說：「這筆錢可為有需要的人提供緩衝或預算工作。當你需要照顧時，你的配偶或你的孩子有錢僱一名家庭護理助理。你甚至可付錢給家人照顧你。這讓你可以待在家裡，而不必因沒人護理的情況下，被送往去療養院。」

任何不願意參加該項目的人都必須購買私人保險。另外，一旦選擇退出該公共項目，將無法重新加入。根據法則，確實想退出的納稅人，必須在今年 11 月 1 日之前購買私人保險。暫時，只有華州居民才能獲得此福利，這意味著如果納稅人退休後不在華州生活，將無法獲得這筆錢。該項目負責人說他們正在努力解決這個問題。

維格特說︰「這是一個複雜的項目。同時，我們是全美第一個強制實行長期看護保險的州，所以我們還會有很多完善它的空間。」他還表示，官員們正在努力確保那些住在外州但在本州工作的人能夠領取福利。