使用西雅圖市的 Seattle Rescue Plan 投資，為市中心復蘇專案投入 900 多萬美元

西雅圖市和市中心合作夥伴y於 7 月和 9 月舉辦「Welcome Back Weeks」以增加市中心客流量

Jenny A. Durkan 市長和市中心西雅圖社區領導人近期宣佈 Road to Downtown Recovery（市中心復蘇之路）計畫，其中包括工作者、小型企業和遊客重回市中心的舉措和投資。利用 Seattle Rescue Plan（西雅圖救援計畫）的投資和其他聯邦基金，本市將投入 900 多萬美元用於市中心復蘇專案，包括空置店面的解決工作，為市中心小型企業提供直接現金援助，以及為市中心待業或未充分就業的招待業工作者提供勞動力發展計畫。民營合作夥伴 – 包括 Downtown Seattle Association (DSA) 和 Visit Seattle – 今年承諾投資 740 萬美元用於市場行銷、活動和清潔等其他工作。為進行復蘇工作，本市對市中心的定義從 Seattle Center（西雅圖中心）到 Stadium District（體育館區），從 I-5 到 Waterfront（濱水區）。

西雅圖市中心受到 COVID-19 疫情和由此引發的經濟衰退的嚴重影響。根據 DSA 的數據，自疫情開始以來，已有 450 多家街頭商鋪永久關閉。此外，市中心的日均客流量已從 2020 年 1 月的近 450,000 人次降至 2021 年 6 月的 300,000 人次。在最初的 COVID-19 安全限制期間，市中心日均客流量降至 130,000 人次。根據 Puget Sound Regional Council，在疫情前，估計西雅圖 48.9% 的受保就業 – 即華盛頓州保險計畫承保的工作者 – 位於市中心。

為促進復工和長期復蘇，Durkan 市長和西雅圖市投入資源進行疫苗接種工作，以便在我們擺脫疫情重大影響時成為全美旅遊、生活或工作最安全的城市之一。同時，2021 年 2 月，Durkan 市長召集了 Downtown Revitalization Working Group（DRWG，市中心復興工作組），該工作組是由企業、勞工、藝術和社區性組織組成的聯盟，就幫助西雅圖市中心復蘇的工作向本市提出建議。自 2 月以來，本市和 DRWG 每兩週召開一次會議，制定了四項中心策略，從 6 月和 7 月開始採取關鍵行動，使工作者、小型企業和遊客重回市中心：

增加活動和規畫

重新開放小型企業和文化組織

集中精力恢復交通服務、解決無家可歸問題和促進公共安全，支持目前遠端辦公的工作者在夏季和秋季返回工作單位辦公

增加塗鴉和垃圾清理以及美化工作

「西雅圖是全美第一個受到 COVID-19 影響的城市，當時，我們沒有國家領導力或策略來抗擊此病毒並確保我們的社區安全。儘管如此，我們還是迅速努力保護我們社區的健康和安全，到目前為止，西雅圖的 COVID-19 病例數、住院人數和死亡人數都是全美主要城市中最低的，並與公共和民營合作夥伴合作，成為全美首個符合資格的居民疫苗接種率達 70% 的主要城市。」Durkan 市長表示。

作為本市增加市中心活動和規畫工作的一部分，本市與 DSA 合作舉辦兩場「Welcome Back Weeks」（復工歡迎週），時間為 7 月 12-25 日和 9 月 4-19 日。Welcome Back Weeks 將包括各種活動，從大型音樂會、零售促銷到不同的特別活動，以鼓勵對市中心餐廳和酒吧的支持。想要在 Welcome Back Weeks 期間提供規劃的企業和組織應填寫此表格，提交其活動至 DSA 以供宣傳。本市還在所有市中心的社區商業區進行投資，以支持進一步的夏季規畫。從 6 月開始，本市將逐漸重新開放市中心市政機構，包括 City Hall、Central Library 和 Seattle Center 園區，包括 10 月份將重新開放的居民藝術組織和 Climate Pledge Arena。

Downtown Seattle Association

此外，為確保為市中心工作者、遊客和居民帶來安全、友好的體驗，由 DSA 管理的 Metropolitan Improvement District（都市開發區）將投資 320 萬美元採購新設備、實施清潔、活動和啟動措施，包括現場音樂和其他便利設施。

作為市中心復蘇工作的一部分，本市將向市中心小型企業和藝術和文化組織提供直接現金援助，還將投資一項計畫，啟動空置店面，用其安置臨時藝術裝置、開展工作或用作臨時零售場地。本市正在向 Seattle Department of Transportation（SDOT，西雅圖交通部）提供更多資源，以提供更多的免費許可來啟動街道和人行道，以支持市中心企業，目標為到 9 月底將許可數量增加一倍，達到 120。

為了促進工作者和小型企業復工，到秋季，本市將為市中心待業或未充分就業的招待業工作者啟動新的勞動力發展和就業支持，並將與區域合作夥伴協調召開技術峰會，制定以社區為基礎的解決方案，促進技術部門的種族公平性。為進一步鼓勵工作者回歸市中心並使用交通服務，SDOT 近期將推出計畫，向唐人街國際區、Pioneer Square 餐廳和雜貨店工作者提供 2,000 份免費 ORCA 卡。本市將優先考慮市中心工作者和小型企業的健康和安全，盡可能增加 Seattle Police Departmen（西雅圖警察局）當前的人員限制，在犯罪率攀升的地區安排可見的宣誓社區服務官員，以及持續舉措，例如拓展 Health One（健康一號計畫），以在沒有宣誓官員回應的情況下為高度弱勢群體提供最佳服務。

本市和縣也在實施新的資源，集中解決西雅圖市中心弱勢群體無家可歸的問題。Seattle Rescue Plan 將幫助 750 名無家可歸者，包括幫助 450 人轉移到更安全的地點，並修建 300 所新房。金郡對無家可歸者的新投資將把位於市中心和非金郡市民的額外 500 人轉移至更安全的地方。

作為美化工作的一部分，本市將協調市中心實體和市政部門之間的垃圾清理活動，以確保有預定活動的地區得到優先考慮。這些工作包括繼續實施Clean City Program（城市清潔計畫）和清理塗鴉活動，以及更新播種筒、增加壁畫、藝術裝置和照明設備的新工作。華盛頓州 Department of Transportation（交通部）將清理市中心 I-5 走廊地帶的垃圾和塗鴉。

未來幾天，本市將公佈關於上述策略的更多細節，包括 7 月 Welcome Back Weeks 的完整規畫表。