Waterfront 趴體

本周六，Friends of Waterfront將在西雅圖海濱碼頭Pier 62舉辦第一屆Waterfront Block Party，可以免費參加，這傍晚的景色太美啦！有現場音樂🎵和餐車/啤酒🍻，還有豐富的抽獎等活動！

時間：7月10日4pm-7pm，可享Pike Place Market Garage 的免費停車（停車票需在62號碼頭的歡迎處兌換）

夏日泡泡節

成百上千個泡泡隨時下熱門的流行音樂起舞，這個夢幻可愛的活動，就在Marketplace at Factoria!

活動至8月29日，每周六中午12點到下午6點，具體位置在Nike和Ulta店附近。

Street Fair

為期三天的West Seattle Summer Fest已舉辦39年，其中的Street Fair是很多家庭的傳統集體活動，自1982年以來，這個節日一直是西西雅圖七月的傳統，1982年也是西雅圖被稱為翡翠城的一年。

今年夏天，為了確保社區公共衛生安全，舉辦方取消了7月9日至11日Summer Fest多種活動中的音樂節，但受歡迎的the Sidewalk Sales仍繼續舉行，時間為7月10到11日，位於California Ave。

Fremont 海鮮節

西雅圖夏天的記憶也包括吹著海風吃海鮮，如果你也喜歡的話，周六在西雅圖有Fremont Dungeness Festival！由好吃的韓式創新餐廳Revel牽頭，與海鮮餐廳Local Tide和Aslan Brewing Company、Ocean Beauty Seafood、Alaska Seafood共同組織。活動菜單如下：

時間：7月10日中午12點至下午4點，地點：401 N 36th St, Seattle, WA 98103-8630, United States

SLU 農夫市集

從現在到九月底的每周四早10點至午2點，派克市場將在South Lake Union開始本季名為Express Market的農夫👨‍🌾市集，在附近居住或上班的民眾可以買到新鮮水果蔬菜和各種食材啦！

前一百名買🈵️$25的消費者可以獲得一個免費派克市場隔溫購物袋。

Cute Little Things

Amazon騎車補貼

各大公司員工也相繼回到辦公室工作。Amazon亞馬遜為鼓勵員工低碳環保出勤，推出了騎單車🚴‍♀️🚴通勤補貼，每月💲170，預計6萬多員工將受益。回去上班以後，你會選擇騎車還是開車上班呢？

小鴨解救記

來看看最近發生在Stanwood圖書館拯救小鴨的暖心故事🦆——上月底圖書館負責人Marlene聽到有“人”在敲圖書館的大門，但奇怪的是大家都是推門直接進入圖書館，這敲門聲相當可疑。經過圖書館員工調查，發現了一只小小嫌疑鴨和鴨媽媽，努力敲打前門和窗戶，像是尋求幫助。原來，至少有八只小鴨被困在通向圖書館的通風管道中，它們最終被成功解救並送往位於Arlington的Sarvey野生動物救助中心。

COVID家庭檢測裝

近日，亞馬遜上架了新冠家庭檢測套裝，Prime會員在家就可以輕松完成鼻拭子核酸檢測，售價39.99美金。測試完轉天可直接郵寄到亞馬遜位於Kentucky的診斷實驗室🧪24小時出結果，郵費已包括在套裝內。

Bill Gates的夏季書單

比爾蓋茨絲毫不受離婚風波的影嚮，非常準時地分享了他推薦的2021年夏季書單。無論發生什麼風風雨雨，看書這個好習慣是絕對不能停的。

書單中的五本書包括：

1. Lights Out: Pride, Delusion and the Fall of General Electric by Thomas Gryta and Ted Mann

2. Under a White Sky: The Nature of the Future by Elizabeth Colbert

3. A Promised Land by Barack Obama

4. The Overstory by Richard Powers

5. An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives, by Matt Richtel