Waterfront 趴體

本周六,Friends of Waterfront將在西雅圖海濱碼頭Pier 62舉辦第一屆Waterfront Block Party,可以免費參加,這傍晚的景色太美啦!有現場音樂🎵和餐車/啤酒🍻,還有豐富的抽獎等活動!

時間:7月10日4pm-7pm,可享Pike Place Market Garage 的免費停車(停車票需在62號碼頭的歡迎處兌換)

夏日泡泡節

成百上千個泡泡隨時下熱門的流行音樂起舞,這個夢幻可愛的活動,就在Marketplace at Factoria!

活動至8月29日,每周六中午12點到下午6點,具體位置在Nike和Ulta店附近。

Street Fair

為期三天的West Seattle Summer Fest已舉辦39年,其中的Street Fair是很多家庭的傳統集體活動,自1982年以來,這個節日一直是西西雅圖七月的傳統,1982年也是西雅圖被稱為翡翠城的一年。

今年夏天,為了確保社區公共衛生安全,舉辦方取消了7月9日至11日Summer Fest多種活動中的音樂節,但受歡迎的the Sidewalk Sales仍繼續舉行,時間為7月10到11日,位於California Ave。

Fremont 海鮮節

西雅圖夏天的記憶也包括吹著海風吃海鮮,如果你也喜歡的話,周六在西雅圖有Fremont Dungeness Festival!由好吃的韓式創新餐廳Revel牽頭,與海鮮餐廳Local Tide和Aslan Brewing Company、Ocean Beauty Seafood、Alaska Seafood共同組織。活動菜單如下:

時間:7月10日中午12點至下午4點,地點:401 N 36th St, Seattle, WA 98103-8630, United States

SLU 農夫市集

從現在到九月底的每周四早10點至午2點,派克市場將在South Lake Union開始本季名為Express Market的農夫👨‍🌾市集,在附近居住或上班的民眾可以買到新鮮水果蔬菜和各種食材啦!

前一百名買🈵️$25的消費者可以獲得一個免費派克市場隔溫購物袋。

Cute Little Things

Amazon騎車補貼

各大公司員工也相繼回到辦公室工作。Amazon亞馬遜為鼓勵員工低碳環保出勤,推出了騎單車🚴‍♀️🚴通勤補貼,每月💲170,預計6萬多員工將受益。回去上班以後,你會選擇騎車還是開車上班呢?

小鴨解救記

來看看最近發生在Stanwood圖書館拯救小鴨的暖心故事🦆——上月底圖書館負責人Marlene聽到有“人”在敲圖書館的大門,但奇怪的是大家都是推門直接進入圖書館,這敲門聲相當可疑。經過圖書館員工調查,發現了一只小小嫌疑鴨和鴨媽媽,努力敲打前門和窗戶,像是尋求幫助。原來,至少有八只小鴨被困在通向圖書館的通風管道中,它們最終被成功解救並送往位於Arlington的Sarvey野生動物救助中心。

COVID家庭檢測裝

近日,亞馬遜上架了新冠家庭檢測套裝,Prime會員在家就可以輕松完成鼻拭子核酸檢測,售價39.99美金。測試完轉天可直接郵寄到亞馬遜位於Kentucky的診斷實驗室🧪24小時出結果,郵費已包括在套裝內。

Bill Gates的夏季書單

比爾蓋茨絲毫不受離婚風波的影嚮,非常準時地分享了他推薦的2021年夏季書單。無論發生什麼風風雨雨,看書這個好習慣是絕對不能停的。

書單中的五本書包括:

1. Lights Out: Pride, Delusion and the Fall of General Electric by Thomas Gryta and Ted Mann

2. Under a White Sky: The Nature of the Future by Elizabeth Colbert

3. A Promised Land by Barack Obama

4. The Overstory by Richard Powers

5. An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives, by Matt Richtel