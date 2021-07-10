並在唐人街國際區、Pioneer Square 和 Westlake 舉辦大規模活動

Jenny A. Durkan 市長和 Downtown Seattle Association（DSA，西雅圖市中心協會）近期宣佈了一系列作為西雅圖 Welcome Back Weeks（歡迎歸來週）一部分的活動和宣傳，這些活動和宣傳將於 7 月 12-26 日在市中心地區進行。Welcome Back Weeks 是本市市中心復蘇工作的一部分，目的是讓工作者、小型企業和遊客重回市中心。Welcome Back Weeks 將在市中心社區開展宣傳活動，但大規模活動將在唐人街國際區、Pioneer Square 和 Westlake 舉辦。所有活動的詳細資訊均可在 seattle.gov/COVIDrecovery 上查找。三場大規模活動將包括 Seattle Fire Department（西雅圖消防部） 進行的 Johnson & Johnson 和 Pfizer 疫苗臨時接種。

「這是讓人身心疲憊的 16 個月，COVID-19 疫情行給我們生活的方方面面都造成了巨大的損失。由於我們城市和州在疫苗接種方面取得了驚人的成功，我們能夠完全復工，最終我們社區得以再次相聚。」Durkan 市長表示。「作為一座城市，我們現在應該集體關注復蘇工作，確保我們的社區建設得更優秀、更公正、更公平。作為此項工作的一部分，本市和我們的合作夥伴已準備好歡迎您重回市中心，歡迎我們的藝術家、小型企業歸來，讓我們能夠再次相聚。我希望您參與我們的 Welcome Back Week 活動。帶上您的朋友、家人和鄰居，享受我們美麗的西雅圖之夏，以及我們當地的藝術家、小型企業和社區組織提供的一切！」

在 7 月份的第一週，DSA 在市中心的各個地點設有帳篷式展位。展位將播放音樂，提供贈品，友好的工作人員可以回答開放領域、發生變化領域的相關問題，甚至提供通勤選擇的最新內容。

DSA 還將在 Welcome Back Weeks，以及整個夏天提供各種各樣的規畫和活動，讓每個人盡情享受，從戶外音樂會到公園的歡樂時光，從城市徒步到尋寶遊戲，還有無數的家庭友好型活動等。

第一場 Welcome Back Week 活動將於 7 月 17 和 18 日在唐人街國際區的慶喜公園舉行。為期兩天的活動將慶祝當地美食和文化，並將提供社區武術展示、文化表演和舞獅表演。慶喜公園復工歡迎活動還將有當地藝術家的現場表演：Hollis、Chong the Nomad、Evan Flory Barnes、Totem Star、Bleachbear、Chrysalis Circus、Massive Monkees 等。

「唐人街國際區和許多 Black/Indigenous/People of Color（BIPOC，黑人/原住民/有色人種）社區已受到 COVID-19 疫情的嚴重影響。在過去的 18 個月裡，Chinatown-International District Business Improvement Area（CIDBIA，唐人街國際區商業開發區）已經將我們的工作轉變為向當地和小型企業提供直接支持，使其能夠留在社區。」 CIDBIA 執行董事 Monisha Singh 表示。「隨著城市逐漸復工和復蘇，我們將繼續支持和慶祝這一歷史悠久的街區，這很重要。CIDBIA 很高興在Welcome Week 期間支持本市慶喜公園活化，以及夏季的 CIDBIA 的 Food Walk（美食街） 系列和秋季的 C-ID Night Market（唐人街國際區夜市）。

第二場大規模 Welcome Back Week 活動將於 7 月 24 日星期六上午 10:30 – 下午 3:00 在 Occidental Square 舉行，並將舉辦戶外音樂會，表演者為當地藝術家 Shaina Shepherd、Shenandoah Davis 和 The Black Tones。Path with Art 將展示其「Found Fashion」（發現時尚）專案，Party Hat Gallery 將提供免費的絲網印刷。

最後一場大規模 Welcome Back Week 活動將於 7 月 25 日星期日中午 12:00 – 晚上 8:00 在 Westlake Center 舉行，並將提供家庭友好型節目，包括「Halloween in July」（七月萬聖節）活動，活動中家家戶戶可以穿上萬聖節服裝，在 Westlake Center 和 Pacific Place 的商鋪裡玩「不給糖就搗蛋」的遊戲，盡情慶祝萬聖節。該活動還將舉辦服裝大賽、免費臉部彩繪和舞坊。Westlake Center 的活動還將包括市中心小型零售商的路邊銷售活動和 El Vez、Teatro Zinzanni、SANCA 的馬戲團 和 Lelavision 的現場表演。7 月 25 日，海灣者隊和水手隊將進行主場比賽。晚上 7:00，將有「Secret Sunset」（秘密日落）音樂會，詳情將在不久後公佈。

Welcome Back Weeks 是本市 Road to Downtown Recovery Plan（市中心復蘇之路計畫）的關鍵因素，該計畫努力讓工作者、小型企業和遊客重回市中心。您可以在 seattle.gov/COVIDrecovery 上查找更多關於本市市中心復蘇工作的資訊。