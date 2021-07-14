（JY編譯）據《國會山報》（The Hill）報導，全美最大的工會組織美國勞工聯合會和產業工會聯合會（AFL-CIO）周三發布了的行政級薪水觀察報告（Executive Paywatch），該份新報告顯示，CEO 與普通員工之間的薪酬差異在 2020 年呈上升趨勢。觀察報告指，2020 年標準普爾 500 指數成分股公司首席執行官（CEO）的平均收入為 1550 萬美元，這一收入是普通員工平均工資的 299 倍。

據工會稱，2019 年，標準普爾 500 指數成分股公司的 CEO 與普通員工的平均薪酬比率為 264-1。與 2019 年相比，2020 年 CEO 的總薪酬平均增加了超過 70 萬美元。

2020 年，通信服務行業的 CEO 平均薪酬最高，達 28,283,727 美元。然而，員工平均薪酬比率最高的是「消費者非必須品」行業（Consumer Discretionary），即與非必需品相關的商品和服務，例如電器、汽車和娛樂等。該行業中成為標準普爾 500 指數成分股公司有Home Depot、麥當勞和Nike等。

儘管一些首席執行官，如迪士尼和牛排館德州路屋公司（Texas Roadhouse）的首席執行官，在大流行期間宣布他們將減薪或完全放棄薪水，但工會指出，CEO的整體收入在疫情期間有顯著增加。

工會秘書兼財務負責人利茲·舒勒（Liz Shuler）在該報告舉行的新聞發布會上指出，雖然 CEO 的基本工資在去年略有下降，但「標準普爾 500 指數成分股公司 CEO 的股票薪酬平均增加了超過 100 萬美元。這甚至還沒有考慮到我們在今年下半年看到的股市將大幅上漲。」

此外，她指出，在過去一年中， CEO 的加薪幅度略高於普通員工。她說：「平均而言，在 2020 年，大企業 CEO 薪酬增長了5%，而這些公司披露的員工薪酬中位數僅增加了1%。」