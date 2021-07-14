（JY編譯）根據華盛頓州巡邏隊（Washington State Patrol，WSP），自今年年初以來，已收到 161 起有人在高速公路上拋擲石塊或碎片的惡性事件的報告，有的發生在立交橋有的在高速公路側。WSP 於 6 月底逮捕了一名涉嫌向 I-5、I-90 行車道的汽車投擲石塊的人，但他們繼續收到有關這些事件發生的報告。

最新一名涉嫌人在上周五（10日）被捕。據 WSP 報導，10 日凌晨 4 點，州警察接獲報案，一名目擊者稱看到有人從高速公路沿線的圍欄後面向西雅圖雷尼爾大道（Rainier Avenue）附近的 I-90 州際公路西行路段上投擲碎石。慶幸的是，沒有車輛被拋出的碎石擊中。

州警立即趕到該區，在目擊者的幫助下找到了嫌疑人，當時他正沿雷尼爾大街行走。被捕時嫌疑人拒絕提供他的個人信息，但後來被證實他為尼古拉斯·瑞安·蘇薩（Nicholas Ryan Sousa）。該名 35 歲男子承認事前吸食了海洛因。

蘇薩被捕後被關進金縣監獄，警方將以危害他人安全罪（reckless endangerment）、蓄意損毀罪（Malicious Mischief）及非法侵入罪（riminal trespass）展開調查。

除了這起事件外，周一（12日）早上還有兩起舉報。第一起事故在凌晨 3 點左右，同樣發生在雷尼爾大道 I-90 州際公路西行附近的區域。目擊者稱一名穿著黑色夾克、戴著棕褐色帽子和頭燈的人，在 I-90 的車道上扔碎片。第二起事件發生在大約一個小時後的凌晨 4 點，同樣發生在該區域。這起事件中的受害者告訴 WSP，有人在第 1 車道推著一輛購物車，向其的汽車投擲石塊，並穿過擋風玻璃。所幸司機沒有受傷。

兩起事件發生後，州警已立即作出反應，但均無法尋獲嫌疑人。

WSP 表示，需要公眾協助尋找和逮捕肇事者。如民眾在高速公路沿線發現任何形跡可疑人士，請撥打 911提供線索！