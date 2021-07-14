（JY編譯）上週，華盛頓州警長和警察局長協會（Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs，WAPC)）發佈的年度報告中，顯示了華州周邊 211 個城市、縣和部落執法機構的犯罪和逮捕數據。自 1980 年以來，WAPC 每年都會公佈犯罪報告，但去的數據是最令人震驚的一年╴公共安全方是二十年來最糟糕的一年。

根據 WAPC 的犯罪報告，2020 年華州的謀殺、過失殺人和詐騙案件呈上升趨勢。WAPC 稱，該報告旨在向居民、民選官員和執法機構提供其社區有關犯罪活動的數據。

2020 年，華盛頓州的 A 組犯罪行為（Group A offenses）總體上有所增加，包括危害人身、財產和社會行為。2020 年報告的 A 組犯罪為 495,984 起，而 2019 年 A 組犯罪為 463,055 起，增長了 7.1%。另外，在 2020 年發生了 302 起謀殺案，打破了 1994 年創下的 297起記錄。雖然按人口調整後的謀殺率仍然低於 1994年，但與 2019 年的 206 起謀殺相比，躍升了46.6% ，創下單年增長紀錄。過失殺人事件也增長了一倍，2020 年發生了 34 起，而 2019 年為 17 起。

數據顯示，西雅圖市的謀殺案數量增加了 68%，從 2019 年的 31 起增加到 2020 年的 52 起，創下 26 年新高。截至 2021年 4 月，西雅圖警方在 52 起謀殺案中，只逮捕了 15 人。削減警察預算會使警方在人手不足下，難以破案。同時，也會增加罪案率。該市的縱火案也創下了記錄，幾乎在一年內翻了一番，有指可能與去年夏天和秋天的抗議警察施暴的示威活動有關。

但在一些沒有削減警察經費的城市，如倫頓（Renton）、肯特（Kent）和斯波坎（Spokane），他們的謀殺案更是增加了兩倍。亞基馬縣的謀殺案數量也創歷史新高。當被問及激增的原因時，亞基馬縣治安官直言不諱地告訴《亞基馬共和先驅報》（Yakima Herald Republic）︰「我毫無頭緒。（I have no idea）」這些地區發生的一連串謀殺案表明，幾乎可以肯定還有其他因素存在。

有些犯罪學家認為，大流行期間學校停課、失去導師、社會工作者的指導和體育活動的暫停，可能會對產生無法估量的影響。因為神經緊張、經濟壓力和社會孤立，在某些情況下是絕望的心情，都有可能激增犯罪活動。可悲的是，在華州，兇殺案受害者是青少年或年輕人的人數從 2019 年的 21 人上升到 2020 年的 37 人。這是值得關注的一件事情。儘管謀殺和過失殺人事件有所增加，但暴力犯罪在 2020 年總體下降了 3.6%，佔華州執法機構犯罪報告中的 19.9%。暴力犯罪包括謀殺、襲擊、強姦、暗殺、勒索和恐怖主義等。

欺詐案的增幅最大，與 2019 年報告的 25,562 起相比，2020 年有 59,134 起欺詐犯罪事件。據 WAPC 稱，這一增長部分是由於在大流行期間提出的失業救濟申請中，有不少是欺詐性申請。該州的財產型犯罪也增加了 13.8%，也佔犯罪報告中最大部分，為 73.7%。

疫情以來，家庭暴力案件數量確實有所增加，從2019 年的 56,532 起，增至 2020 年的 59,289 起。而全州範圍內的仇恨犯罪則從 2019 年的 559 起下降到 2020 年的 468 起。

數據顯示，西雅圖警察局的報案電話數量在過去一年驟降，從以往每月約 40,000 通減少到 2020 年 6 月大規模抗議爆發時，只有 22,000 通，減幅近一半。這都可能與大流行有關，但確實西雅圖居民不再像過去那樣經常報警求助。此外，報告顯示 8 月份是犯罪高峰期，4 月份報案率最低。

《西雅圖日報》指，市和州政府需要共同合作做出巨大的努力，才能重振因大流行而磨損的社交網絡和更嚴格的槍支管控。並引入更智能、更集中和更多社區警務，而這些都需要金錢來規劃。