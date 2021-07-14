（JY編譯）上月底，太平洋西北地區經歷了極端熱浪侵襲，部分地區的氣溫達到 110 度。其後，華盛頓州官員宣布了針對戶外工作者的緊急規則，並於本周二（13日）開始生效。

根據新規定，當溫度達到或超過 100 度時，僱主必須為員工提供陰涼處或其他足夠的降溫方式，並確保員工每兩小時有至少有 10 分鐘的帶薪降溫休息時間。

勞工與工業部（Labor & Industries）確保從事農業、建築業或其他在戶外工作的人提供更多保護，從而推動這次的職業安全更新。

華盛頓州交通部（WSDOT）表示，他們經常更新炎熱下工作的安全指南和指導一些工作人員在戶外如何度過長達 6 小時的訓練計劃。WSDOT 西北地區安全經理布布蘭登·卡特（Brandon Carter）說︰「安全訓練計劃的整個目標是識別潛在的危險和減輕這些危害的控制措施。高溫是一種健康隱憂，頻繁地喝水和在陰涼處休息是有幫助的。最重要的是，如果你不需要，就不要在戶外。」

之前的規定要求僱主自行制定戶外高溫安全防護計劃、每位員工每小時至少可以獲得一夸脫的飲用水、提供有關戶外高溫暴露的安全培訓，並對出現高溫相關疾病症狀的員工做出適當的反應。

L&I 表示，它正在尋求使這些緊急高溫保護措施永久化，並將在未來幾個月內尋求公眾對該過程的意見。

罕見熱浪已造成 91 人死亡

截至週一（12日），華盛頓州衛生部 (DOH) 表示，6 月 26 日到 7 月 2 日，橫跨太平洋西北部的歷史性熱浪，已造成 91 人可能與酷熱天氣有關的死亡事件，比上周的 78 例增加了 14%。

大部分死亡發生在金縣和皮爾斯縣（Pierce），截至12日，金縣有 25 人死亡，皮爾斯縣有 23 人死亡，斯諾霍米甚縣（Snohomish）有 7 人死亡。衛生部表示，6 月 29 日與高溫相關的死亡人數最多，當天全州報告的死亡人數為 33 人。相比之下， 2015 年到 2020 年，只有 39 例與高溫有關的死亡事件。而 2020 年 6 月中旬到 8 月底，整個華州亦只有 7 人死於酷熱天氣。

衛生部稱，由於氣候變化，預計像最近的熱浪這樣的極端高溫事件將越來越頻繁地發生，持續時間也將更長。代理州衛生官員斯科特·林德奎斯特（Scott Lindquist）博士在一份新聞稿中說：「許多人認為他們身處在氣候溫和的太平洋西北部，永遠不會看到高溫相關死亡率大幅上升的慘劇。但氣候變暖，我們看到了戲劇性的天氣事件，從重大洪水災到大型森林火災等。」

衛生部指，65 歲以上的人、嬰兒和 4 歲以下的兒童、超重人士、服用某些藥物的患者，會增加患熱病的風險。當局表示，預防與高溫有關的疾病和死亡的最佳方法是，遵循炎熱天氣的安全預防措施。